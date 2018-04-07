Сербские СМИ в Черногории оказались под давлением из-за российских программ 

Власти Черногории оказывают давление на сербские СМИ в стране, поскольку те транслируют российские программы, сообщил глава Сербского национального совета Момчило Вуксанович.
Он сообщил, что Сербское телевидение, Сербское радио, Сербский портал и сайт «Сербские новости» оказались на грани закрытия. Одна из причин — проблемы финансирования. СМИ подвергаются давлению из-за своей политической позиции, передает RT со ссылкой на СРНА.
Сербское радио в течение шести лет передает программы Sputnik, Сербское телевидение транслирует передачи RT.
«Кое-кто провозгласил сербские СМИ российским СМИ в Черногории, что в сегодняшней политической ситуации ведёт к непримиримой кампании против нас, прежде всего финансовой», — сообщил Вуксанович.
В итоге СМИ были вынуждены сократить половину сотрудников.
Прежде Вуксанович сообщал, что власти Черногории «запретили предпринимателям размещать рекламу» в сербских СМИ, передает ТАСС.
Напомним, Черногория совершает откровенно антироссийские шаги. В частности, решила выслать российского дипломата, приняла антироссийские санкции, обвиняет Россию в причастности к попытке госпереворота.