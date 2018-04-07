Ещё
Сербские СМИ в Черногории оказались под давлением из-за российских программ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сербские СМИ в Черногории оказались под давлением из-за российских программ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Власти Черногории оказывают давление на сербские СМИ в стране, поскольку те транслируют российские программы, сообщил глава Сербского национального совета Момчило Вуксанович.
Он сообщил, что Сербское телевидение, Сербское радио, Сербский портал и сайт «Сербские новости» оказались на грани закрытия. Одна из причин — проблемы финансирования. СМИ подвергаются давлению из-за своей политической позиции, передает RT со ссылкой на СРНА.
Сербское радио в течение шести лет передает программы Sputnik, Сербское телевидение транслирует передачи RT.
«Кое-кто провозгласил сербские СМИ российским СМИ в Черногории, что в сегодняшней политической ситуации ведёт к непримиримой кампании против нас, прежде всего финансовой», — сообщил Вуксанович.
В итоге СМИ были вынуждены сократить половину сотрудников.
Прежде Вуксанович сообщал, что власти Черногории «запретили предпринимателям размещать рекламу» в сербских СМИ, передает ТАСС.
Напомним, Черногория совершает откровенно антироссийские шаги. В частности, решила выслать российского дипломата, приняла антироссийские санкции, обвиняет Россию в причастности к попытке госпереворота.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британия назвала основания для обвинений России в отравлении Скрипаля Бузова решила всерьез заняться поисками мужа Москалькова назвала следователей «главной скрепой государственности» России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС определился по «Северному потоку-2»89
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня99
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»124
Пореченков вступился за «обозвавшего россиян» Козловского87
Климкин собрался «надавить на Россию»63
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение