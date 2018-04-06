Глава СНС: сербские СМИ в Черногории подвергаются давлению из-за трансляции российских программ

Председатель Сербского национального совета (СНС) Черногории Момчило Вуксанович рассказал о тяжёлом положении сербских СМИ в стране и давлении властей из-за трансляции российских программ.

Об этом он заявил в интервью агентству СРНА.

Вуксанович пояснил, что в настоящий момент на грани закрытия находятся Сербское телевидение, Сербское радио, Сербский портал и сайт «Сербские новости» в Черногории. Это происходит из-за недостатка финансирования, политической позиции данных СМИ и трансляции российских телеканалов.

«Мы на Сербском радио полных шесть лет передаём программы Sputnik , а Сербское телевидение показывает информационные и другие программы Russia Today . На этом основании кое-кто провозгласил сербские СМИ российским СМИ в Черногории, что в сегодняшней политической ситуации ведёт к непримиримой кампании против нас, прежде всего финансовой», — отметил он.

По его словам, к настоящему моменту экономические сложности привели к тому, что пришлось сократить половину сотрудников сербских СМИ.

Как уточняет ТАСС , ранее Вукcанович заявлял, что власти Черногории перекрыли сербским СМИ доступ к рекламе в стране из-за их симпатий к России

«Власть просто запретила предпринимателям размещать у нас рекламу, поэтому мы оказываемся во всё более тяжёлой ситуации», — говорил он.