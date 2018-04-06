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США и большое число стран проведут совместные военные маневры в Африке
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США и большое число стран проведут совместные военные маневры в Африке 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Вашингтон, 6 апреля /Синьхуа/ — Госдепартамент США сегодня сообщил, что 12 западных стран, включая США и Великобританию, а также 8 африканских стран, включая Нигерию и Камерун, 9-20 апреля проведут в африканском регионе совместные учения подразделений специального назначения «Кремневый замок» /Flintlock/.
В сообщении Госдепартамента говорится, что в этом году маневры пройдут под командованием председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США с участием примерно 1,9 тыс. военнослужащих из 20 африканских и западных стран. Учения будут проводиться во многих районах на территории Нигера, Буркина-Фасо и Сенегала.
Госдепартамент сообщил, что в ходе нынешних маневров будет вестись тренировка по правоохранительной деятельности, включая патрулирование деревень, потенциал кризисного реагирования, командование и управление связью, расследование на местах совершения преступлений и ряд других аспектов. —0—
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