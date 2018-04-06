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В соцсетях показали, как выглядел бы Владивосток, если бы не было коррупции
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В соцсетях показали, как выглядел бы Владивосток, если бы не было коррупции 

Primpress 47 минут назад
Фото: Primpress
Фотографию опубликовало популярное сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «ННовый Владивосток». На снимке видно мост с автомобильной развязкой и ночную бухту, подсвеченную огнями. Кадр очень похож на столицу Приморья.
Именно так, по мнению интернет-пользователей, мог бы выглядеть Владивосток, если бы в городе не было коррупции.
«Бегущий от коррупции 2049», — прокомментировал снимок один из юзеров, намекая на схожую стилистику фотографии.
Ранее сообщалось, что в соцсетях показали, как выглядел бы Владивосток, если бы деньги, выделяемые на достройку гостиниц «Хаятт», шли на другие цели.
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