Странные люди, представившиеся журналистами, пришли к Юрию Дмитриеву

Они показали снимки приемной дочери историка, которые должны храниться в уголовном деле в прокуратуре

Историк Юрий Дмитриев , руководитель карельского отделения «Мемориала» , сообщил телеканалу «Дождь», что вечером 6 апреля к нему домой пытались попасть двое мужчин, они представились журналистами и показали ему с планшета фотографии его дочери из материалов уголовного дела, в рамках которого его обвиняли в изготовлении детской порнографии.

По словам Дмитриева, один из посетителей был с камерой, второй был с ноутбуком, названное им СМИ он не запомнил. Сначала они спросили его, что он чувствует после освобождения, затем спросили, зачем он делал фотографии своей приемной дочери без одежды.

Он объяснил им, что делал это, чтобы контролировать физическое состояние дочери. После этого мужчина с планшета стал показывать ему «эти снимки, которые хранились только в прокуратуре». Дмитриев, по его словам, пытался их задержать, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона.

Напомним, 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал историка по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Однако признал его виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы. С учетом времени, которое Дмитриев провел в суде, наказание сократили до трех месяцев.