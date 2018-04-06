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В СРО «МиР» предупредили о рисках займов под залог недвижимости
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В СРО «МиР» предупредили о рисках займов под залог недвижимости 

Банки.ру 48 минут назад
СРО «МиР» разработала памятку для потенциальных заемщиков, планирующих взять займ под залог недвижимости, и открыла горячую линию для пострадавших от недобросовестных кредиторов, сообщили в пресс-службе организации.
«В последние недели участились случаи выявления недобросовестных практик, связанных с займами под залог недвижимости, как нелегальных кредиторов, так и участников микрофинансового рынка (в т.ч. бывших участников микрофинансового рынка). В связи с этим СРО «МиР» совместно c рядом микрофинансовых организаций — участников СРО «МиР» — подготовили памятку для физлиц, планирующих взять займ под залог недвижимости», — говорится в релизе.
СРО «МиР» также запустила на своем сайте горячую линию для граждан, уже столкнувшихся с недобросовестными практиками по оформлению займов под залог недвижимости.
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