Жители Питера испугались дыма, который начал валить из строящегося небоскреба

Жители Санкт-Петербурга испугались сильного дыма, который повалил из строящегося небоскреба «Лахта Центр».

Местные жители начали фотографировать небоскреб и отсылать большое количество фотографий в социальные сети. Некоторые предположили, что здание начало разрушаться, однако все оказалось не так страшно: пар пошел во время заливки бетона.

Напомним, небоскреб строится в исторической части Приморского района Санкт-Петербурга. Это будет общественно-деловой комплекс, в здании которого будет находиться штаб-квартира «Газпрома» , пишет «Рамблер-новости».

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