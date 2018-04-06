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Жители Питера испугались дыма, который начал валить из строящегося небоскреба
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Жители Питера испугались дыма, который начал валить из строящегося небоскреба 

Свободная пресса 1 час назад
Жители Санкт-Петербурга испугались сильного дыма, который повалил из строящегося небоскреба «Лахта Центр».
Местные жители начали фотографировать небоскреб и отсылать большое количество фотографий в социальные сети. Некоторые предположили, что здание начало разрушаться, однако все оказалось не так страшно: пар пошел во время заливки бетона.
Напомним, небоскреб строится в исторической части Приморского района Санкт-Петербурга. Это будет общественно-деловой комплекс, в здании которого будет находиться штаб-квартира «Газпрома», пишет «Рамблер-новости».
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