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Переговоры о создании правящей коалиции в Чехии провалились
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Переговоры о создании правящей коалиции в Чехии провалились 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 6 апр — РИА Новости. Переговоры между руководством движения ANO и Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) о создании правящей коалиции и нового правительства провалились, заявил лидер ANO и исполняющий обязанности премьера Андрей Бабиш, выступая в пятницу по республиканскому ТВ.
"Теперь решающую роль для меня будет играть позиция президента (Милоша Земана), с которым я встречусь во вторник. А до этого мы обсудим ситуацию с депутатами нашей фракции в парламенте", — сказал Бабиш.
Правительство меньшинства, состоящее из представителей выигравшего октябрьские выборы в парламент движения ANO и беспартийных экспертов, не получило в конце января вотум доверия в парламенте. В течение последующих двух месяцев лидеры ANO и ЧСДП вели переговоры о создании двухпартийного правительства при поддержке компартии, что принесло бы им 108 (из 200) голосов при голосовании в парламенте.
По словам Бабиша, движение ANO предложило социал-демократам на переговорах сначала четыре, а потом пять министерских постов, включая посты глав минобороны и МИД. Однако руководство ЧСДП настаивало, чтобы среди этих пяти постов был пост главы Минфина или МВД, последний готов был занять лидер социал-демократов Ян Гамачек.
Гамачек ранее объяснил журналистам, что ЧСДП настаивает на одном из этих двух постов для того, чтобы контролировать расследование, которое ведет полиция в отношении премьера, обвиняемого в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере двух миллионов евро.
Однако Бабиш не согласился отдать социал-демократам посты глав МВД или Минфина, заявив, что его нынешний кабинет уже начал в обоих ведомствах широкомасштабные реформы, которые он не хотел бы прекращать, передавая их представителям другой партии.
Одновременно Бабиш не исключил, что провал переговоров движения ANO с ЧСДП может привести к досрочным выборам в парламент, против которых пока возражает президент Милош Земан.
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