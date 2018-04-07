В Госдепе рассказали, что означают санкции против российских граждан

"Частные лица, внесенные в список санкций в соответствии с исполнительными указами президента 13661 и 13662, подпадают под визовые ограничения, параграф 2 этих указов препятствует въезд внесенным в список частным лицам", — сказал представитель госдепартамента.