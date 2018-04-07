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США объяснили смысл новых антироссийских санкций
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В США объяснили смысл новых антироссийских санкций 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
В США назвали новые санкции "сигналом" для России, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя американского Госдепа.
"Действия России против США и наших союзников и партнеров были частью постоянно поддерживаемой агрессии, которая распространяется за пределы недавних событий и возникла раньше первого дня нынешней администрации (США) в январе 2017 года. Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия", — заявил источник.
Он добавил, что, несмотря на антироссийские санкции, Вашингтон является сторонником продолжения диалога с Москвой. По словам источника, подпавшие под санкции россияне не смогут въехать на территорию США.
"Частные лица, внесенные в список санкций в соответствии с исполнительными указами президента 13661 и 13662, подпадают под визовые ограничения, параграф 2 этих указов препятствует въезд внесенным в список частным лица", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что в США полагают, что Россия сама себя изолирует.
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