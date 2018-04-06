Тамбовский мятеж Антонова: как чекисты добыли важнейшие разведданные

О крестьянском мятеже Александра Антонова Тамбовской области в 1920 году, говорить не любят. Ведь в его подавлении участвовали части Красной Армии, брошенные воевать против своих же граждан. В то же время данная операция вряд ли бы прошла успешно, если бы не действия чекистов, сумевших внедриться в армию Антонова и получивших исчерпывающие разведданные.

Антонов: борец с бандитизмом

Восстание началось с острой нехватки хлеба. В 1920 году Тамбовскую область поразила засуха. Урожай оказался совсем небольшим, но власти не захотели снижать объемы продразверстки и решили переложить весь груз неурожая на крестьян. Приближающийся голод оказался последней каплей, переполнившей чашу терпения сельских жителей, и в области вспыхнул мятеж. Во главе беспорядков встал Александр Антонов. Самое интересное, что предводитель крестьянского восстания был профессиональным революционером, но не большевиком, а эсером. Тем не менее это не помешало ему с 17-ти лет бороться с царизмом, а уже в 20 лет быть приговоренным к повешению, которое было заменено каторгой. В 1917 году Антонов после тюрьмы вернулся в родную Тамбовскую область, получив должность начальника Кирсановской уездной милиции. В его подчинении находились 100 сотрудников и 350 тысяч жителей. Активный борец за народное счастье Александр Антонов в кратчайшие сроки покончил с местными бандами и навел идеальный порядок на вверенной ему территории.

Кадровая чистка

Казалось бы, власти должны были молиться на столь толкового начальника милиции, но летом 1918 года грянул мятеж эсеров . Его подавили, но руководство партии большевиков начало активную кампанию против эсеров, решив очистить органы власти от представителей этой политической партии. Антонов не стал ждать, пока его арестуют, собрался и ушел в лес. Компанию ему составили 15 человек из его подчиненных. С этого момента Александр Антонов приступил к вооруженной борьбе с продотрядами, которые порядком недолюбливал еще во время службы начальником Кирсановской милиции. Как и большинство крестьянских банд, отряд Антонова рос как на дрожжах. К 1920 году его численность перевалила за 150 человек. В 1921 году на базе своего военизированного отряда Александр Антонов сформировал уже настоящую армию, включавшую 14 полков и имевшую собственную разведку и штаб, который состоял из кадровых царских офицеров, ненавидевших советскую власть. Всего за год отряд из 150 человек превратился в 50 000 крестьянскую армию. Это была грозная сила с пулеметами и артиллерией. На ее уничтожение власти бросили 4 бронепоезда, 9 артиллерийских бригад, 5 автобронеотрядов, 6 бронелетучек и 2 авиаотряда, при этом понимая, что для успешных боевых действий необходимо также собрать разведданные и лишить вражеское соединение руководства. Вследствие чего ВЧК параллельно начал свою спецоперацию.

Подстава

Несмотря на внушительные успехи, Александр Антонов, являясь умным человеком, сознавал, что либо в стране сменится режим, либо его армию разобьют. Поэтому он стал активно искать связи с аналогичными ему контрреволюционными силами. Вскоре Антонову доложили, что в Воронеж прибыл высокий чин подпольной организации эсеров Евдоким Муравьев. На встречу с ним был послан начальник контрразведки армии Антонова Герасьев. Во время доверительной беседы Муравьев сообщил, что в Москве он заведует тайной работой ЦК партии эсеров и что всероссийское выступление против большевиков не за горами. Муравьева пригласили в Тамбов для переговоров с Антоновым. Напрасно. Все, что сказал псевдоэсер, было липой, поскольку сам он давно являлся агентом ВЧК и действовал по распоряжению Москвы. Прибыв в расположение армии Антонова, Муравьев на правах представителя ЦК партии эсеров читал лекции, участвовал в смотрах войск, принимал доклады. Словом, вел бурную разведывательную деятельность. При этом он сильно рисковал. В случае разоблачения умереть легкой смертью ему бы никто не дал.

Московские аресты

Муравьев также инициировал поездки в Москву видных руководителей армии Антонова, где их тут же арестовывали. Первым в столицу прибыл Герасьев для встречи с представителем генерала Антона Деникина , конечно же, фальшивым. Следом за ним уехал личный адвокат Антонова Федоров — для переговоров с начальником штаба боевых сил Москвы, тоже подставным. Последними в столицу пожаловали заместители Антонова Ишин и Эктов. На заседании Центрального повстанческого штаба, разумеется, ложного, эмиссары Антонова, пока не поняли, что их водят за нос, доложили переодетым чекистам численность войск, вооружения и места дислокации армии Антонова. В ходе удачной спецоперации чекистов руководство Красной Армии получило исчерпывающую информацию для обнаружения и полного разгрома армии Александра Антонова.

Муравьев из ставки Антонова вернулся не разоблаченный, но находясь на грани нервного срыва. В августе армия Антонова была окружена и после продолжительной артиллерийской подготовки и бомбардировки с воздуха полностью уничтожена.