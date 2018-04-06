Тамбовский мятеж Антонова: как чекисты добыли важнейшие разведданные 

О крестьянском мятеже Александра Антонова в Тамбовской области в 1920 году, говорить не любят. Ведь в его подавлении участвовали части Красной Армии, брошенные воевать против своих же граждан. В то же время данная операция вряд ли бы прошла успешно, если бы не действия чекистов, сумевших внедриться в армию Антонова и получивших исчерпывающие разведданные.
Антонов: борец с бандитизмом
Восстание началось с острой нехватки хлеба. В 1920 году Тамбовскую область поразила засуха. Урожай оказался совсем небольшим, но власти не захотели снижать объемы продразверстки и решили переложить весь груз неурожая на крестьян. Приближающийся голод оказался последней каплей, переполнившей чашу терпения сельских жителей, и в области вспыхнул мятеж. Во главе беспорядков встал Александр Антонов. Самое интересное, что предводитель крестьянского восстания был профессиональным революционером, но не большевиком, а эсером. Тем не менее это не помешало ему с 17-ти лет бороться с царизмом, а уже в 20 лет быть приговоренным к повешению, которое было заменено каторгой. В 1917 году Антонов после тюрьмы вернулся в родную Тамбовскую область, получив должность начальника Кирсановской уездной милиции. В его подчинении находились 100 сотрудников и 350 тысяч жителей. Активный борец за народное счастье Александр Антонов в кратчайшие сроки покончил с местными бандами и навел идеальный порядок на вверенной ему территории.
Кадровая чистка
Казалось бы, власти должны были молиться на столь толкового начальника милиции, но летом 1918 года грянул мятеж эсеров. Его подавили, но руководство партии большевиков начало активную кампанию против эсеров, решив очистить органы власти от представителей этой политической партии. Антонов не стал ждать, пока его арестуют, собрался и ушел в лес. Компанию ему составили 15 человек из его подчиненных. С этого момента Александр Антонов приступил к вооруженной борьбе с продотрядами, которые порядком недолюбливал еще во время службы начальником Кирсановской милиции. Как и большинство крестьянских банд, отряд Антонова рос как на дрожжах. К 1920 году его численность перевалила за 150 человек. В 1921 году на базе своего военизированного отряда Александр Антонов сформировал уже настоящую армию, включавшую 14 полков и имевшую собственную разведку и штаб, который состоял из кадровых царских офицеров, ненавидевших советскую власть. Всего за год отряд из 150 человек превратился в 50 000 крестьянскую армию. Это была грозная сила с пулеметами и артиллерией. На ее уничтожение власти бросили 4 бронепоезда, 9 артиллерийских бригад, 5 автобронеотрядов, 6 бронелетучек и 2 авиаотряда, при этом понимая, что для успешных боевых действий необходимо также собрать разведданные и лишить вражеское соединение руководства. Вследствие чего ВЧК параллельно начал свою спецоперацию.
Подстава
Несмотря на внушительные успехи, Александр Антонов, являясь умным человеком, сознавал, что либо в стране сменится режим, либо его армию разобьют. Поэтому он стал активно искать связи с аналогичными ему контрреволюционными силами. Вскоре Антонову доложили, что в Воронеж прибыл высокий чин подпольной организации эсеров Евдоким Муравьев. На встречу с ним был послан начальник контрразведки армии Антонова Герасьев. Во время доверительной беседы Муравьев сообщил, что в Москве он заведует тайной работой ЦК партии эсеров и что всероссийское выступление против большевиков не за горами. Муравьева пригласили в Тамбов для переговоров с Антоновым. Напрасно. Все, что сказал псевдоэсер, было липой, поскольку сам он давно являлся агентом ВЧК и действовал по распоряжению Москвы. Прибыв в расположение армии Антонова, Муравьев на правах представителя ЦК партии эсеров читал лекции, участвовал в смотрах войск, принимал доклады. Словом, вел бурную разведывательную деятельность. При этом он сильно рисковал. В случае разоблачения умереть легкой смертью ему бы никто не дал.
Московские аресты
Муравьев также инициировал поездки в Москву видных руководителей армии Антонова, где их тут же арестовывали. Первым в столицу прибыл Герасьев для встречи с представителем генерала Антона Деникина, конечно же, фальшивым. Следом за ним уехал личный адвокат Антонова Федоров — для переговоров с начальником штаба боевых сил Москвы, тоже подставным. Последними в столицу пожаловали заместители Антонова Ишин и Эктов. На заседании Центрального повстанческого штаба, разумеется, ложного, эмиссары Антонова, пока не поняли, что их водят за нос, доложили переодетым чекистам численность войск, вооружения и места дислокации армии Антонова. В ходе удачной спецоперации чекистов руководство Красной Армии получило исчерпывающую информацию для обнаружения и полного разгрома армии Александра Антонова.
Муравьев из ставки Антонова вернулся не разоблаченный, но находясь на грани нервного срыва. В августе армия Антонова была окружена и после продолжительной артиллерийской подготовки и бомбардировки с воздуха полностью уничтожена.