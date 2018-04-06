Президенты США и России проведут встречу, несмотря на новый пакет санкций 

Пресс‐секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что подчиненные американского президента продолжают подготовку к встрече глав двух государств, и на нее никак не повлияло озвученное ранее расширение «черного списка» россиян, в который попали главы нескольких ведомств и крупных компаний, сообщило РИА «Новости».
Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент
по-прежнему
будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент
— Сара Сандерс.
Правительство США расширило список россиян, против которых направлено действие санкций. Помимо нескольких бизнесменов в него попали главы Роскомнадзора и Нацгвардии, президент фонда «Сколково», а также секретарь Совета Безопасности.