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Президенты США и России проведут встречу, несмотря на новый пакет санкций
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Президенты США и России проведут встречу, несмотря на новый пакет санкций 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Пресс‐секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что подчиненные американского президента продолжают подготовку к встрече глав двух государств, и на нее никак не повлияло озвученное ранее расширение «черного списка» россиян, в который попали главы нескольких ведомств и крупных компаний, сообщило РИА «Новости».
Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент
по-прежнему
будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в  какой-то  момент
— Сара Сандерс.
Правительство США расширило список россиян, против которых направлено действие санкций. Помимо нескольких бизнесменов в него попали главы Роскомнадзора и Нацгвардии, президент фонда «Сколково», а также секретарь Совета Безопасности.
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