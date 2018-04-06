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МИД России о новых санкциях: США бьют по простым американцам
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МИД России о новых санкциях: США бьют по простым американцам 

Газета.Ru 56 минут назад
МИД России опубликовал ответ министерства на новые санкции США в отношении российских бизнесменов и чиновников.
"Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", — указали в МИДе.
По мнению ведомства, США все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих «американских ценностей». Там отметили, что Вашингтон «фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции».
"Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом", — говорится в комментарии МИДа.
Тем не менее, указали в ведомстве, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса.
"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", — заключило министерство.
6 апреля минфин США ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний.
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