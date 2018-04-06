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Ученый из Канады связал развитие роботизации с потребностью в рабах
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Ученый из Канады связал развитие роботизации с потребностью в рабах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Кибернетик Джозеф Браун рассказал о развитии искусственного интеллекта и отметил, что человечество бросило силы на производство робототехники из‐за нежелания выполнять рутинную или трудную работу. Об этом профессор, преподававший также в Университете Иннополиса, рассказал изданию «Хайтек».
Браун прокомментировал и успехи российских разработчиков, подчеркнув, что страна обладает большим потенциалом для развития данной сферы науки. Для его реализации необходимо значительно переработать бюрократическую систему, которая зачастую препятствует развитию новых технологий. В пример он примел собственные разрешения на работу.
Мы строим роботов, потому что нам нужны рабы, чтобы делать за нас работу. Само слово «робот» происходит от слова «работа». И это должна быть работа, которую мы сами не хотим делать
— Джозеф Браун.
Эксперт добавил, что сделать роботов похожими на человека не является приоритетной задачей для научного сообщества.
«Я думаю, мы должны делать роботов, которые были бы очень хороши в том, чтобы быть
не-людьми, в тех областях, в которых нам нужны
не-люди
», — сказал он.
Браун также раскритиковал позицию Илона Маска и Стивена Хокинга, которые в прошлом году привлекли внимание общественности заявлениями о мрачных перспективах технологического прогресса.
Сегодня мы публиковали материал, посвященный страхам человечества, которые связаны с развитием новых технологий. Предприниматель Илон Маск, глава компании, занимающейся производством автомобилей с автоматическим управлением, ранее высказывал мнение, что искусственный интеллект поработит человека.
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