Ученый из Канады связал развитие роботизации с потребностью в рабах

Кибернетик Джозеф Браун рассказал о развитии искусственного интеллекта и отметил, что человечество бросило силы на производство робототехники из‐за нежелания выполнять рутинную или трудную работу. Об этом профессор, преподававший также в Университете Иннополиса, рассказал изданию «Хайтек».

Браун прокомментировал и успехи российских разработчиков, подчеркнув, что страна обладает большим потенциалом для развития данной сферы науки. Для его реализации необходимо значительно переработать бюрократическую систему, которая зачастую препятствует развитию новых технологий. В пример он примел собственные разрешения на работу.

Мы строим роботов, потому что нам нужны рабы, чтобы делать за нас работу. Само слово «робот» происходит от слова «работа». И это должна быть работа, которую мы сами не хотим делать

— Джозеф Браун.

Эксперт добавил, что сделать роботов похожими на человека не является приоритетной задачей для научного сообщества.

«Я думаю, мы должны делать роботов, которые были бы очень хороши в том, чтобы быть

не-людьми, в тех областях, в которых нам нужны

не-люди

», — сказал он.

Браун также раскритиковал позицию Илона Маска Стивена Хокинга , которые в прошлом году привлекли внимание общественности заявлениями о мрачных перспективах технологического прогресса.

Сегодня мы публиковали материал, посвященный страхам человечества, которые связаны с развитием новых технологий. Предприниматель Илон Маск, глава компании, занимающейся производством автомобилей с автоматическим управлением, ранее высказывал мнение, что искусственный интеллект поработит человека.