40-летняя Светлана Зейналова перестала скрывать беременность

Слухи о беременности звезды «Доброго утра» Светланы Зейналовой ходят уже не первый месяц. Сегодня телеведущая опубликовала фотографии, на которых она запечатлена с ркруглившимся животиком.

«У нас фотосессия — две толстые Модели», — написала она.