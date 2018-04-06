Ещё
40-летняя Светлана Зейналова перестала скрывать беременность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

40-летняя Светлана Зейналова перестала скрывать беременность 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Слухи о беременности звезды «Доброго утра» Светланы Зейналовой ходят уже не первый месяц. Сегодня телеведущая опубликовала фотографии, на которых она запечатлена с ркруглившимся животиком.
«У нас фотосессия — две толстые Модели», — написала она.
Passion.ru: последние новости
Певица Ханна больше не скрывает округлившийся живот Беременна? Нюшу заметили в центре планирования семьи Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг объяснила, почему подстриглась «под мальчика»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня83
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США246
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса361
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского109
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра38
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение