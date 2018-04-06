Росгвардия защитит празднующих Пасху

Безопасность верующих на Пасхе обеспечат четыре тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии. К охране правопорядка в храме Христа Спасителя и во время доставки Благодатного огня привлекут ОМОН, а Росгвардия обеспечит правопорядок в ходе торжественных богослужений и крестного хода, сообщает «Интерфакс»

«В обеспечении усиленных мер безопасности в период проведения праздничных мероприятий совместно с МВД России и другими правоохранительными структурами привлекается более четырех тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии», — заявили представители ведомства.

Как подготовиться к Пасхе

Что нужно успеть сделать до нее Отмечается, что помимо государственных силовых структур, за правопорядком будут следить около шести тысяч оперативных групп вневедомственной охраны. В общей сложности их численность составит порядка 12,4 тысячи сотрудников.

Многочисленные богослужения и литургии пройдут по всей стране в предстоящие выходные. На самые массовые мероприятия, связанные с доставкой благодатного огня и служениями в храме Христа Спасителя Росгвардия направит 715 солдат и еще 185 бойцов спецназа будут защищать празденства.

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