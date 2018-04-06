Карпин против Семина, Смолов в Питере и другие причины не уезжать в выходные на дачу 

«Зенит» — «Краснодар»
Суббота, 7 апреля, 16:30 4 дня официально исполняет обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев, которым Сергей Галицкий заменил уволенного Игоря Шалимова. На пятый Мусаев дебютирует в премьер-лиге — и сразу в Санкт-Петербурге.
2 руководителя «Зенита» попали под американские санкции против России — президент клуба Сергей Фурсенко и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
60 тысяч рублей — штраф Федору Смолов за мат после игры предыдущего тура с «Анжи». Дисквалификацию Смолов не получил и против «Зенита» сыграть сможет. В последний раз на стадионе «Санкт-Петербург» Федор оформил дубль в ворота сборной Испании.
На одно очко «Зенит» опережает «Краснодар», имея еще один матч в запасе.
Цитата. «Зениту» нужно бороться до конца за первое место, — считает полузащитник Магомед Оздоев. — Не вижу ничего сверхъестественного в этом. Отставание от «Локомотива» не такое большое. Если выиграем в семи матчах, заработаем 21 очко. В жизни всякое бывает».
Что почитать перед матчем: полузащитника Ильи Жигулева, который готовится стать новой звездой «Краснодара» а пока проходит закалку арендой в «Тосно».
«Локомотив» — «Ростов»
Воскресенье, 8 апреля, 16:30 2,5 миллиона евро в год готов платить «Галатасарай» нападающему «Локомотива» Джефферсону Фарфану. При этом Мануэл Фернандеш, по словам его агента Паулу Барбозы, намерен остаться в «Локомотиве».
С тремя командами из топ-пять чемпионата выпало сыграть Валерию Карпину за первые пять туров его работы в «Ростове». После «Локомотива» календарь у ростовчан будет попроще, из грандов до конца сезона им придется сразиться еще только со «Спартаком».
ЦСКА — Динамо
11 очков отобрал у пяти первых команд в турнирной таблице в этом сезоне. Дерби с ЦСКА в первом круге завершилось вничью 0:0. «Динамо» не проигрывает в последних пяти матчах.
В 11 голевых атаках поучаствовал полузащитник «Динамо» Александр Ташаев — лучший показатель в команде и восьмой в премьер-лиге.
8 матчей предстоит провести ЦСКА в апреле. Из-за встреч с «Арсеналом» в Лиге Европы встреча ЦСКА с «Динамо» вынесена на понедельник.
Что почитать перед матчем: которого на родине обвиняют в подделке возраста и имени.
Все остальное
Суббота, 7 апреля
«СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 11:00. «Амкар» все-таки отправился в Хабаровск — правда, сыграет там не с «Локомотивом», как должен был, а с последней командой таблицы. Это будет первый матч Сергея Передни на посту главного тренера СКА.
«Рубин» — «Ахмат» — 14:00. Оставшиеся матчи сезона казанцы проведут на старом стадионе «Центральный». Поле «Казань-Арены» только засеяли новой травой, и играть там до чемпионата мира нельзя.
«Арсенал» — «Уфа» — 19:00. 120 тысяч евро обещает заплатить «Зениту» нападающий «Арсенала» Артем Дзюба за то, чтобы сыграть против клуба, которому принадлежит. Наладить прицел ко встрече с главным соперником в этом году Дзюба сможет в матчах с «Уфой» и «Краснодаром».
Воскресенье, 8 апреля
«Тосно» — «Урал» — 14:00. Уже два гола за «Тосно» на счету в Павла Погребняка. Хороший шанс на новый шедевр у Павла в это воскресенье: если не считать выезда в Хабаровск, «Урал» последний раз играл всухую еще в октябре.
«Анжи» — «Спартак» — 19:00. Еще не выветрилась из памяти ничья (2:2) в матче первого круга и легендарный выход махачкалинцев «пять в одного», завершившийся голом Кацаева. Сейчас «Спартак» вдохновлен выходом в полуфинал Кубка России и стремится обогнать «Локомотив» в чемпионате — до лидера всего два очка.