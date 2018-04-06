Кричевский: Раньше понедельника реакции на санкции ждать не стоит

Если в ближайшие дни (а, тем более — часы) вы услышите от кого-то из экспертов комментарии по поводу новых американских персональных санкций — знайте, что перед вами либо шарлатан, либо хайпожор. Судя по разговорам с двумя олигархами их этого списка, заявляю вам ответственно: первая вменяемая информация и реакция на эти ограничения будет выработана не раньше понедельника. Сегодня же можно хоть рвать на себе тельняшку, хоть посыпать голову пеплом, хоть кричать «Шеф, все пропало!», ничего не изменится. Конечно, за исключением привлечения вашего внимания.

Топ-2: Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram Никита Кричевский: Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram. Поводом стало неисполнение мессенджером требования ФСБ предоставить ключи шифрования.

Вашему покорному слуге, как автору и ведущему Telegram-канала «Антискрепа», очевидно, что новые требования ФСБ — ничто иное, как очередная рекламная кампания набирающего обороты по всему миру мессенджера. Всем известно, что существуют многочисленные приложения, которые позволяют обходить любые блокировки. Господа, вы можете блокировать Telegram сколько угодно, но мы по-прежнему будем радовать наших читателей новостями и аналитикой.

Топ-3: Россияне назвали сумму, необходимую им для «нормальной» жизни Никита Кричевский: Россияне назвали сумму ежемесячного дохода, необходимого для «нормальной жизни». В среднем, семье из трёх человек нужно около 76 тысяч рублей. Таковы данные исследования компании «Ромир».

Трудно подобрать исследование, которое дискредитировало социологию, как науку, больше, чем то, что провели социологи из «Ромира». Всем известно, что потребности каждой семьи разнятся, и определить нечто среднее — это все равно, что вычислять среднюю температуру по больнице. Кому щи жидки, а кому жемчуг мелок.

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