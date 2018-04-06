На железнодорожных вокзалах Ростова и Аксая станут бесплатно раздавать wi-fi 

На пригородном ж/д вокзале Ростова и железнодорожной станции Аксая появится бесплатный wi-fi. Оборудование должны установить до начала чемпионата мира по футболу.
— Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно один раз пройти авторизацию, и в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети, — сообщили в пресс-службе РЖД.
В компании добавили: услуга станет доступна на 136 станциях, причем не только в городах, принимающих мундиаль. Сегодня единая wi-fi сеть действует на главном железнодорожном вокзале Ростова, в Таганроге, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Пятигорске, Ставрополе, Минводах, Волгограде и других населенных пунктах.