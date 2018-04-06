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«Москва»: что означает это слово
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«Москва»: что означает это слово 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Москва является единственной столицей в Европе, значение названия которого неизвестно.
«Коровья река»
По одной из гипотез, ойконим Москва имеет финно-угорское происхождение. С языка коми «моск», «моска» переводится на русский как «корова, телка», а «ва» переводится как «вода», «река».
Москва в таком случае переводится как «коровья река». Популярность этой гипотезе принесла её поддержка Ключевским.
«Медведица»
Русский историк XIX-XX века Стефан Кузнецов также считал, что слово «Москва» финно-угорского происхождения, но предполагал, что оно происходит от мерянских слов «маска» (медведь) и «ава» (мать, самка). По этой версии слово «Москва» переводится как «медведица».
Сегодня эти версии, впрочем, опровергаются, так как в них не учитывается древнейшая форма ойконима «Москъвь». Стефан Кузнецов же использовал данные эрзянского и марийского языков, в марийском языке же слово «маска» оказалось только в XIV-XV веках.
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