«Москва»: что означает это слово

Москва является единственной столицей в Европе, значение названия которого неизвестно.

«Коровья река»

По одной из гипотез, ойконим Москва имеет финно-угорское происхождение. С языка коми «моск», «моска» переводится на русский как «корова, телка», а «ва» переводится как «вода», «река».

Москва в таком случае переводится как «коровья река». Популярность этой гипотезе принесла её поддержка Ключевским.

«Медведица»

Русский историк XIX-XX века Стефан Кузнецов также считал, что слово «Москва» финно-угорского происхождения, но предполагал, что оно происходит от мерянских слов «маска» (медведь) и «ава» (мать, самка). По этой версии слово «Москва» переводится как «медведица».

Сегодня эти версии, впрочем, опровергаются, так как в них не учитывается древнейшая форма ойконима «Москъвь». Стефан Кузнецов же использовал данные эрзянского и марийского языков, в марийском языке же слово «маска» оказалось только в XIV-XV веках.