Самарцы увидят обновленный Струковский после 30 апреля 

В Самаре завершается реконструкция Струковского сада.
Сити-менеджер проинспектировала строительные работы
— Сейчас здесь идут отделочные работы по устройству летней веранды и монтажу сцены. Также строители готовят площадки под укладку асфальтового покрытия, установку скейт-парка и оставшейся части рулонного газона, — сообщили в самарской мэрии.
На территории парка появились новые фонари
Специалисты уже установили системы автополива, электроснабжения, освещения и ливневой канализации. Строители восстановили ограждения по периметру парка, отремонтировали фонтаны «Грот» и «Мальчик и девочка». Также в порядок привели стелу Максима Горького. Подрядчик должен сдать объект 30 апреля.
В саду появились светлые и просторные беседки
Струковский парк закрыли на ремонт в мае прошлого года. Стоимость работ составила около 267 миллионов рублей.