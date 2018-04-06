Самарцы увидят обновленный Струковский после 30 апреля

Самаре завершается реконструкция Струковского сада.

Сити-менеджер проинспектировала строительные работы

— Сейчас здесь идут отделочные работы по устройству летней веранды и монтажу сцены. Также строители готовят площадки под укладку асфальтового покрытия, установку скейт-парка и оставшейся части рулонного газона, — сообщили в самарской мэрии.

На территории парка появились новые фонари

Специалисты уже установили системы автополива, электроснабжения, освещения и ливневой канализации. Строители восстановили ограждения по периметру парка, отремонтировали фонтаны «Грот» и «Мальчик и девочка». Также в порядок привели стелу Максима Горького. Подрядчик должен сдать объект 30 апреля.

В саду появились светлые и просторные беседки

Струковский парк закрыли на ремонт в мае прошлого года. Стоимость работ составила около 267 миллионов рублей.