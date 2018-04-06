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Реки и каналы Петербурга освобождают ото льда
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Реки и каналы Петербурга освобождают ото льда 

Мир24 2 часа назад
На реках и каналах Петербурга начали принудительно ломать лед, передает «МИР 24».
Операцию доверили двум мощным теплоходам. Они несколько часов разбивали лед в центре города. Дело в том, что высота арок под мостами в среднем около трех метров, и большие ледоколы под ними просто не могут пройти.
«Это предотвращение ледовых заторов, которые могут образовываться в процессе нанесения льда на мостовые опоры. Тем самым может быть создан подпор, который может привести к поднятию уровня воды и подтоплений городских территорий», — сказал начальник отдела безопасности гидротехнических сооружений и водных объектов Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Денис Байдуков.
Работы по очистке рек и каналов в Северной столице будут продолжаться две недели.
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