Зак Эфрон показал свое новое домашнее животное (фото)

Зак Эфрон представил своим подписчикам нового домашнего любимца — собачку Маку. Он опубликовал фото в инстаграм со словами: «Привет, Мир. Это Мака». Актер также добавил хэштег, призывающий людей не покупать животных, а забирать их из приютов.

Позже, организация, которая помогает бездомным собакам найти хозяев, написала в своем Инстаграме, что Маку раньше звали Тилли и, что ее вели на усыпление, когда Зак Эфрон вошел в зоомагазин и сказал, что он влюбился.

«Он прошел весь долгий процесс подачи заявок и помог Маке. Итак, она теперь живет с Заком! Мы думаем, что это самый счастливый момент в ее жизни», — добавила организация.

Зак Эфрон со своей собачкой Макой