Ещё
Зак Эфрон показал свое новое домашнее животное (фото)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зак Эфрон показал свое новое домашнее животное (фото) 

Журнал ОК! 39 минут назад
Зак Эфрон представил своим подписчикам нового домашнего любимца — собачку Маку. Он опубликовал фото в инстаграм со словами: «Привет, Мир. Это Мака». Актер также добавил хэштег, призывающий людей не покупать животных, а забирать их из приютов.
Позже, организация, которая помогает бездомным собакам найти хозяев, написала в своем Инстаграме, что Маку раньше звали Тилли и, что ее вели на усыпление, когда Зак Эфрон вошел в зоомагазин и сказал, что он влюбился.
«Он прошел весь долгий процесс подачи заявок и помог Маке. Итак, она теперь живет с Заком! Мы думаем, что это самый счастливый момент в ее жизни», — добавила организация.
Зак Эфрон со своей собачкой Макой
Журнал ОК!: последние новости
Бывший дворецкий Дональда Трмпа рассказал, что Мелания уже пыталась уйти от своего мужа Официально: Анна Хилькевич ждет второго ребенка (фото) Ханна и Пашу ждут первенца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня61
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса236
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра27
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян662
Дуров отреагировал на получение британского гражданства75
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение