Волгоградцам пообещали уничтожить 40 зловонных свалок

Администрация Волгограда пообещала не оставить и следа от 40 свалок, выросших в стороне от мусорных баков.

— Часто завалы вырастают рядом с частными домами, жители которых экономят на вывозе мусора и заваливают отходами овраг, — уверены в пресс — службе администрации Волгограда. — Сегодня коммунальщики подогнали спецтехнику к частному сектору на проспекте Жукова и расчистили внушительную свалку.

Расчистить зловонные скопища мусора администрация города зовет и местных жителей — общегородские дни генеральной уборки назначены на 14 и 21 апреля.

На стихийные свалки с завидным постоянством жалуются и волгоградцы, и волжане. Жители Кировского района борются с коммуналкой рядом с мусорным баком, а жители Волжского требуют собрать мусор, разнесенный по всему двору.