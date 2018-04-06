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Волгоградцам пообещали уничтожить 40 зловонных свалок
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Волгоградцам пообещали уничтожить 40 зловонных свалок 

v1.ru 45 минут назад
Фото: v1.ru
Администрация Волгограда пообещала не оставить и следа от 40 свалок, выросших в стороне от мусорных баков.
— Часто завалы вырастают рядом с частными домами, жители которых экономят на вывозе мусора и заваливают отходами овраг, — уверены в пресс — службе администрации Волгограда. — Сегодня коммунальщики подогнали спецтехнику к частному сектору на проспекте Жукова и расчистили внушительную свалку.
Расчистить зловонные скопища мусора администрация города зовет и местных жителей — общегородские дни генеральной уборки назначены на 14 и 21 апреля.
На стихийные свалки с завидным постоянством жалуются и волгоградцы, и волжане. Жители Кировского района борются с коммуналкой рядом с мусорным баком, а жители Волжского требуют собрать мусор, разнесенный по всему двору.
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