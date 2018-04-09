На западе Волгоград убрали несанкционированную свалку

Специалисты ликвидировали стихийную свалку на проспекте Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, коммунальщики с помощью специальной техники вывезли с территории частных домов порядка 50 кубометров мусора.

Добавим, что с начала старта месячника по благоустройству в Дзержинском районе ликвидированы две несанкционированные свалки рядом с жилым сектором на улицах Чечено-Ингушской и Яблочкина. Специалисты вывели 380 кубометров мусора. По данным мэрии, отходы часто скапливаются возле домов там, где местные жители экономят на организованном вывозе ТБО. «Нередко убранные территории вновь обрастают бытовым мусором, и тогда приходится повторно проводить уборку», — заявил замглавы Дзержинского района Сергей Блошкин.

Этой весной коммунальщики планируют ликвидировать более 40 свалок, на которых скопилось 400 тонн мусора.

Напомним, что сейчас в Волгограде идет месячник благоустройства. Люди участвуют в общегородских днях чистоты. Любой желающий может к ним присоединиться 14 и 21 апреля.