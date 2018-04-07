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Ветеринары рассказали, что собаки не любят, когда им чешут живот
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Ветеринары рассказали, что собаки не любят, когда им чешут живот 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, они объяснили почему не стоит отучать своего питомца лаять на прохожих.
Шотландские ветеринары развенчали миф о том, что собаки любят, когда им чешут живот, сообщает газета Daily Mail.
По словам ученых Королевской ветеринарной школы при Эдинбургском университете, когда собака ложится на спину перед хозяином, это вовсе не означает, что она просит гладить ее по животу. Этот жест лишь выражает полное доверие.
Однако владельцы собак умиляются этому и начинают гладить своего питомца.
Собаки же, как отмечают ветеринары, просто радуются, что их хозяин счастлив.
Также ученые добавили, что никогда нельзя ругать свою собаку, если она лает на прохожих. Животное может неверно истолковать ваши эмоции и подумать, что вы ругаетесь не на него, а на незнакомца и от того начать лаять еще сильнее.
Таким образом вы только запутаете своего питомца и усугубите ситуацию.
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