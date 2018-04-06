В Париже продали на аукционе письмо следователя, занимавшегося гибелью царя

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости Виктория Иванова . Письмо следователя по особо важным делам, занимавшегося расследованием обстоятельств гибели царской семьи, в пятницу ушло с молотка на торгах аукционного дома Cazo в Париже за 2,2 тысячи евро, передаёт корреспондент РИА Новости.

В Париже с аукциона за 2200 евро ушло письмо следователя по особо важным делам Николая Соколова, который по поручению Колчака занимался расследованием обстоятельств убийства царской семьи. pic.twitter.com/i5j6iVrc03

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 6 апреля 2018 г.

​"С большой радостью хотелось бы отметить, что хорошо был продан документ следователя Соколова, что подтверждает лишний раз интерес людей к этой истории исследования убийства царской семьи. Документы Соколова, которые появляются очень редко, слава богу, попали в хорошие, надежные руки", — рассказала РИА Новости представитель дома Cazo Татьяна Барышева

Она отметила, что «человек, который приобрёл этот лот — серьезный и интересный коллекционер».

В своем письме Соколов просит выделить дополнительные средства в размере «200 фунтов в английской валюте» на проведение «допросов многих лиц, находящихся на территории Англии Швейцарии , и исследование многих предметов при помощи фотографической экспертизы». На документе, написанном 23 июля 1920 года в Париже, стоят две резолюции — общественного и политического деятеля Петра Струве и министра финансов в правительстве Деникина Михаила Бернадского.

"Документ попал в надёжные руки и, в какое-то ближайшее время, он будет обработан и с ним можно будет познакомиться. Пока я не могу сказать, где и как это будет — решение за новым владельцем. Но идея такая есть", — рассказала собеседница агентства.

Колумбийский след

В преддверии аукциона его устроители были вынуждены снять с торгов сразу несколько лотов из-за обращения Колумбийского университета. Согласно письму, полученному Барышевой, университет считает, что сразу семь предметов, выставленных на торги, ранее были украдены из его архивов.

В ближайшее время эксперты, правоохранительные органы и адвокаты будут разбираться, действительно ли архив является истинным владельцем документов.

"Несмотря на то, что, конечно, самые главные лоты, жемчужины, были сняты с торгов в результате этой истории, все равно самые интересные вещи из оставшихся нашли своих покупателей", — подчеркнула Барышева.

Представитель Cazo добавила, что «закон есть закон, его надо уважать».

Русская история

Каталог аукциона, прошедшего в пятницу, включал в себя более двух десятков лотов. Среди них — подшивка из 48 номеров журнала «Рубеж», издававшегося в Харбине в 1937 году. Торги за неё стартовали с 600 евро и были весьма оживленными, так что итоговая стоимость составила 3,3 тысячи евро.

Также в ходе аукциона с молотка за 1,5 тысячи евро был продан трёхтомник Пётра Гнедича «История искусств», начальная стоимость которого составляла 600 евро.

Толстая книга «Дума за думой» с золотым обрезом, ушла с молотка за 500 евро. Увесистое издание — сборник стихов: по одному на каждый день года. Каждая страница оформлена в уникальном стиле, каждое стихотворение обрамлено орнаментом в оригинальной технике.

"Я рада, что новых владельцев нашли книги из числа русской классики «История искусств» Гнедича или сборник «Дума за думой». Последнее — замечательное подарочное издание конца XIX века, которое и сегодня вызывает огромный восторг. Это необычайно красивое издание, которое берёшь в руки — и получаешь огромную радость и удовольствие. Содержание достаточно простое — стихи на каждый день, все равно очень приятно, когда или плохое настроение, или о чем-то хочется подумать, достаточно взять эту необычную книгу, открыть тот день, когда ты взял ее в руки, и прочитать замечательное стихотворение о чем-то хорошем и прекрасном, и сразу становится легче", — отметила Барышева.

В новый дом после аукциона отправятся сразу несколько фотографий. За лот, объединивший два снимка с изображением советского лидера Иосифа Сталина, неизвестный коллекционер заплатил 300 евро. На одном снимке, датированном 1943 годом, запечатлены лидеры СССР и США — Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт . На второй карточке, сделанной в ходе Ялтинской конференции 1945 года, рядом со Сталиным и Рузвельтом сидит премьер Великобритании Уинстон Черчилль