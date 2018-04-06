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В Серебряном бору СЗАО расскажут о первоцветах
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В Серебряном бору СЗАО расскажут о первоцветах 

Префектура СЗАО города Москвы 51 минуту назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
«День Подснежника» отмечают в стране 19 апреля. В этот день в 13.00 в парке «Ветеран» на территории памятника природы «Серебряный бор» пройдет экологическая акция «Сохраним первоцветы живыми».
— Участников акции ждет интересный рассказ о первоцветах, которые можно увидеть на территории «Серебряного бора». Также они узнают, почему такие цветы, как подснежник, ландыш и другие занесены в Красную книгу, какую роль они играют в природе и почему, собственно, так рано цветут, — рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Вход в парк «Ветеран»: остановка троллейбуса №21 «Берег Москвы-реки». Телефон для справок: 8 (499) 199-0110.
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