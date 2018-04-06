Северная столица утопает в весенней грязи 

Несмотря на сегодняшний неожиданный кратковременный мокрый снег, в Петербург окончательно и бесповоротно пришла весна. Вот только глаз она пока совсем не радует: из-под снега показались тонны грязи и горы мусора, при взгляде на которые за северную столицу и ее власти становится стыдно. Губернатор Георгий Полтавченко и вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко очень гордятся тем, что на дорогах в зимний период больше не используется техническая соль, но теперь, с наступлением весны, отлично видно, сколько технического песка вместо соли было высыпано в городе. И еще неизвестно — что лучше. Непролазная грязная жижа сейчас — на всех тротуарах и проезжей части. Ее никто не убирает. Видимо, надеются, на то, что песок улетучится сам.
Улетучится он в наши легкие. Пылевые бури в апреле-мае будут беспрецедентные — это и сейчас уже понятно. Казалось бы, самое время заняться уборкой города, но надо знать городские власти Петербурга: они обычно не шевелятся, пока ситуация не вызовет всплеск общественного недовольства.
Впрочем, пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга на днях отрапортовала: на улицы города вышли поливальные машины и уборочная техника. Но она в первую очередь работает на главных городских магистралях — Невском, Московском, Лиговском проспектах. Чиновники не скрывают: северную столицу чистят и моют не для горожан, а готовят к проведению крупных международных мероприятий — сначала ПМЭФ-2018, а потом Чемпионата мира по футболу. Этим и объясняется то, что в историческом центре уже начали наводить лоск, а про окраины традиционно забыли. Там ситуация самая серьезная.
Имеющаяся в Петербурге техника традиционно не в состоянии справиться с уборкой всех городских улиц. А их в нашем городе без малого 2,5 тысячи! На днях комитет по благоустройству c помпой представил новинки: город закупил 250 подметально-вакуумных машин и свыше 400 единиц малогабаритной техники. Выглядят они эффектно, но вот шансов увидеть их в спальных районах почти нет. Там грязь по традиции убирает дворник с метлой. Или старые машины с крутящимися щетками, которые не собирают пыль, а лишь поднимают в воздух клубы пыли. Смогут ли они кардинально изменить ситуацию в городе? Верится с трудом. Собрать в короткие сроки тонны песка, высыпанные подчиненными господина Бондаренко, невозможно.
Обещанная гранитная крошка на петербургских дорогах так и не стала использоваться. Чиновники оправдываются: дескать, она забивает канализационные колодцы. В итоге каждый год происходит одно и то же: в городе становится невозможно дышать, подметально-уборочная техника только усугубляет ситуацию. Ну а в этом году ситуация, как мы уже сказали, и вовсе будет критической. Хотя лучший способ борьбы с пылевыми бурями — не допускать их появления. Но в этой сфере никаких достижений у города нет.
Еще одна серьезная и совершенно не решаемая в городе проблема — загрязнение тротуаров и газонов собачьими экскрементами. Снег сошел, и мы опять видим сотни дурно пахнущих «подснежников». Помимо неприятного вида, они еще могут вызывать заболевания, опасные для здоровья.
Уже несколько лет, как в городком законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» есть 33-я статья, предусматривающая ответственность за непринятие владельцем животного мер по уборке территории от загрязнения экскрементами животного. Для таких случаев установлен штраф от 500 до трех тысяч рублей. В каждом районе города есть Административная комиссия, и ее сотрудники как раз и должны проводить облавы на нерадивых собачников. Однако за 2017 год всего в общей сложности было составлено чуть более 1000 протоколов — да и то речь идет обо всех существующих «собачьих» статьях, в том числе о выгуле собак в неположенном месте. Всё как обычно: строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Вместе с тем в Европе давно уже штрафуют владельцев собак не только за то, что питомцы «сходили» не туда. Например, городской совет Кентербери (Великобритания) недавно приказал полицейским требовать от хозяев, выгуливающих своих собак, предъявлять пакеты для сбора экскрементов. При отсутствии пакетов или наличии только одного пакета нарушителя ожидает крупный штраф. Дойдем ли мы когда-либо до такой культуры содержания животных?
В ряде городов России не так давно также стали устанавливать специальные коробки с совочками и пакетами для владельцев собак. Были они и в Петербурге. Но пока это капля в море: большинство дворов у нас по-прежнему представляют собой навозные кучи.
Ранней весной Петербург выглядит крайне непрезентабельно. Вторую столицу России в таком виде просто стыдно показывать туристам. Да и самим горожанам жить в таком грязном городе крайне некомфортно. Остается надеяться на милость природы — глядишь, первая трава скроет все огрехи городских властей. В Смольном тоже, вероятно, очень рассчитывают на зелень.
Олеся ГОРДЕЕВА,
интернет-журнал «Интересант»