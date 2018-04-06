Северная столица утопает в весенней грязи

Несмотря на сегодняшний неожиданный кратковременный мокрый снег, в Петербург окончательно и бесповоротно пришла весна. Вот только глаз она пока совсем не радует: из-под снега показались тонны грязи и горы мусора, при взгляде на которые за северную столицу и ее власти становится стыдно. Губернатор Георгий Полтавченко и вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко очень гордятся тем, что на дорогах в зимний период больше не используется техническая соль, но теперь, с наступлением весны, отлично видно, сколько технического песка вместо соли было высыпано в городе. И еще неизвестно — что лучше. Непролазная грязная жижа сейчас — на всех тротуарах и проезжей части. Ее никто не убирает. Видимо, надеются, на то, что песок улетучится сам.

Улетучится он в наши легкие. Пылевые бури в апреле-мае будут беспрецедентные — это и сейчас уже понятно. Казалось бы, самое время заняться уборкой города, но надо знать городские власти Петербурга: они обычно не шевелятся, пока ситуация не вызовет всплеск общественного недовольства.

Впрочем, пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга на днях отрапортовала: на улицы города вышли поливальные машины и уборочная техника. Но она в первую очередь работает на главных городских магистралях — Невском, Московском, Лиговском проспектах. Чиновники не скрывают: северную столицу чистят и моют не для горожан, а готовят к проведению крупных международных мероприятий — сначала ПМЭФ-2018, а потом Чемпионата мира по футболу. Этим и объясняется то, что в историческом центре уже начали наводить лоск, а про окраины традиционно забыли. Там ситуация самая серьезная.

Имеющаяся в Петербурге техника традиционно не в состоянии справиться с уборкой всех городских улиц. А их в нашем городе без малого 2,5 тысячи! На днях комитет по благоустройству c помпой представил новинки: город закупил 250 подметально-вакуумных машин и свыше 400 единиц малогабаритной техники. Выглядят они эффектно, но вот шансов увидеть их в спальных районах почти нет. Там грязь по традиции убирает дворник с метлой. Или старые машины с крутящимися щетками, которые не собирают пыль, а лишь поднимают в воздух клубы пыли. Смогут ли они кардинально изменить ситуацию в городе? Верится с трудом. Собрать в короткие сроки тонны песка, высыпанные подчиненными господина Бондаренко, невозможно.

Обещанная гранитная крошка на петербургских дорогах так и не стала использоваться. Чиновники оправдываются: дескать, она забивает канализационные колодцы. В итоге каждый год происходит одно и то же: в городе становится невозможно дышать, подметально-уборочная техника только усугубляет ситуацию. Ну а в этом году ситуация, как мы уже сказали, и вовсе будет критической. Хотя лучший способ борьбы с пылевыми бурями — не допускать их появления. Но в этой сфере никаких достижений у города нет.

Еще одна серьезная и совершенно не решаемая в городе проблема — загрязнение тротуаров и газонов собачьими экскрементами. Снег сошел, и мы опять видим сотни дурно пахнущих «подснежников». Помимо неприятного вида, они еще могут вызывать заболевания, опасные для здоровья.

Уже несколько лет, как в городком законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» есть 33-я статья, предусматривающая ответственность за непринятие владельцем животного мер по уборке территории от загрязнения экскрементами животного. Для таких случаев установлен штраф от 500 до трех тысяч рублей. В каждом районе города есть Административная комиссия, и ее сотрудники как раз и должны проводить облавы на нерадивых собачников. Однако за 2017 год всего в общей сложности было составлено чуть более 1000 протоколов — да и то речь идет обо всех существующих «собачьих» статьях, в том числе о выгуле собак в неположенном месте. Всё как обычно: строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Вместе с тем в Европе давно уже штрафуют владельцев собак не только за то, что питомцы «сходили» не туда. Например, городской совет Кентербери Великобритания ) недавно приказал полицейским требовать от хозяев, выгуливающих своих собак, предъявлять пакеты для сбора экскрементов. При отсутствии пакетов или наличии только одного пакета нарушителя ожидает крупный штраф. Дойдем ли мы когда-либо до такой культуры содержания животных?

В ряде городов России не так давно также стали устанавливать специальные коробки с совочками и пакетами для владельцев собак. Были они и в Петербурге. Но пока это капля в море: большинство дворов у нас по-прежнему представляют собой навозные кучи.

Ранней весной Петербург выглядит крайне непрезентабельно. Вторую столицу России в таком виде просто стыдно показывать туристам. Да и самим горожанам жить в таком грязном городе крайне некомфортно. Остается надеяться на милость природы — глядишь, первая трава скроет все огрехи городских властей. В Смольном тоже, вероятно, очень рассчитывают на зелень.

Олеся ГОРДЕЕВА,

интернет-журнал «Интересант»