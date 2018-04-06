«Остарбайтеры»: сколько советских граждан было угнано на работу в Германию

Угон на работу в Германию — одна из самых печальных страниц Великой Отечественной войны. Это происходило с 1942 по 1944 годы. Началось все с того, что зимой 1941 года немецкое руководство осознало провал «блицкрига», и распорядилось использовать работчую силу из России на территории Германии. Молодые люди, юноши и девушки, да и люди постарше, бросив собственные дома и семьи, ехали в неизвестность. Одни — поддавшись на пропаганду, обещавшую всем рабочим «с Востока» жизнь в комфортных условиях, достойную оплату, культурное обращение. Других схватили и отправили силой.

Зачем в Германию направляли «остарбайтеров»?

Немцы называли их «остарбайтерами» — рабочими с востока. В пропагандистских фильмах и листовках такое перемещение рабочей силы преподносилось жителям оккупированных территорий как добровольный акт. Жители украинских, белорусских, российских городов должны были считать, что «остарбайтеры» едут в Германию, чтобы помочь немцам бороться с общим врагом — большевиками. Фильмы и статьи повествовали о том, как прекрасно живется таким «остарбайтерам» в городах и селах Баварии, Саксонии, других немецких земель. Сами же немцы прекрасно понимали, что ни о какой помощи со стороны этих «унтерменшей» и речи быть не может. Раб не помогает, он молча работает, выполняет приказы своих господ. Собственно, наплыв «остарбайтеров» в Германию был началом реализации великого проекта Гитлера по колонизации восточных земель по недоразумению занятых славянами. В случае победы плодородные земли на Украине , на побережье теплых морей были бы розданы немцам. А работали бы на этих фермах именно эти самые «унтерменши». Они же должны были бы выполнять всю тяжелую работу в самой Германии. Помимо реализации идеологической программы была и чисто практическая причина: мужчины ушли на фронт, и работать на заводах, фабриках, на фермах было некому.

Сколько жителей СССР было угнано в Германию?

Немецкое руководство поставило задачу угнать в Германию 15 миллионов рабочих из СССР. На самом деле за эти два года в Германию было отправлено около 5 миллионов человек. По данным самих же немцев, только в феврале 1942 года угоняли по 8-10 тысяч человек ежедневно.

Условия, в которых жили «остарбайтеры»

Специальными инструкциями немецкие власти оговаривали, что «все рабочие должны получать такую пищу и такое жилье и подвергаться такому обращению, которые бы давали возможность эксплуатировать их в самой большой степени при самых минимальных затратах». Нечего и говорить, что уровень смертности среди рабочих из СССР был очень высок. Из 5 миллионов до конца войны дожили только 2. Наших юношей и девушек использовали на самых тяжелых работах: на заводах, в рудниках. Такие рабочие жили в лагерях, условия в которых мало отличались от условий обычного концлагеря для военнопленных. Некоторые, впрочем, попадали на фермы. Здесь отношение было очень разным. Как правило, хозяин заставлял много работать, плохо и мало кормил, а жить приходилось где-нибудь в сарае. Были, разумеется, и исключения. Некоторые вспоминают, что хозяева были к ним добры и обращались почти как с членами семьи. Ну что же, никто ведь не говорит, что все немцы — садисты и убийцы.

Как спасались и спасали