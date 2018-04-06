Дольмены — «домики души» или древние обсерватории?

Дольмены: эти загадочные сооружения вызывают массу споров. Кто, когда и зачем их построил, выяснял Sobesednik.ru

Давно замечено: там, где находятся дольмены, всегда особая аура. В таких местах хорошо медитировать, приводить в порядок мысли, заряжаться позитивной энергией, избавляться от негатива.

Японии, Индонезии, Древние постройки, сложенные из гигантских камней, расположены по всему миру. Их еще называют мегалитами (от греческих слов megas — большой и lithos — камень). Самый известный из них — английский Стоунхендж. Есть они в Европе, Африке, Азии (в Корее Китае ) и у нас, в России — на Черноморском побережье Кавказа и на Урале.

Одной из разновидностей мегалитов являются дольмены. Это слово происходит от бретонского tol (стол) и men (камень). И действительно, обычно дольмены похожи на огромные столы — четыре каменные плиты, поставленные на ребро и накрытые сверху пятой. Плиты очень тяжелые, массивные. В фасадной части, как правило, находится отверстие диаметром около полуметра, которое закрывается каменной пробкой. Причем эти пробки находили рядом или непосредственно в отверстии. Именно такие дольмены чаще всего можно увидеть в Краснодарском крае , на Кавказе.

Реже встречаются дольмены, сделанные из цельного куска камня, а также сложенные из каменных блоков, идеально подогнанных друг к другу.

Значительная часть мегалитов была построена в бронзовом веке. Их начали возводить примерно в III тысячелетии до н.э. и использовали вплоть до конца так называемой дольменной культуры в I тысячелетии до н. э. Но с какой целью их сооружали? Загадка.

Великая тайна

Самое простое объяснение — дольмены служили гробницами, в которых хоронили знатных членов общества. Но как установили современные исследования, эти захоронения имеют отношение к более поздней эпохе, чем время сооружения дольменов. К тому же далеко не все мегалиты имеют форму каменного ящика. Тот же Стоунхендж вовсе не похож на место захоронения.

Некоторые считают, что дольмены были жертвенниками друидов. Кто-то уверяет, что их установили пришельцы из других цивилизаций и наделили магической силой, которая может пробудить в человеке экстраспособности, подарить любовь или восстановить здоровье.

По другой, довольно распространенной версии, дольмены — часть единой мировой структуры, своеобразной информационной решетки. Их расположение не случайно. Они находятся в местах геологически активных разломов. Причем рядом с ними часто оплывают грунты, проходят оползни, проносятся селевые потоки, но дольмены остаются нетронутыми.

Версий много, но точного объяснения пока нет. Впрочем, это не мешает тысячам людей совершать паломничества к дольменам, чтобы зарядиться от этих древних построек силой, энергией и мудростью. Конечно, не каждый может посетить Стоунхендж, но посмотреть дольмены в районе Сочи или Геленджика намного проще. Тем более что они не менее интересные и загадочные, чем их знаменитый британский собрат.

Друзья Солнца

Всего на территории Адыгеи и Краснодарского края более 1000 дольменов. По местной легенде, когда-то, очень давно, здесь жили карлики. Они были такими крохотными, что для верховой езды использовали зайцев. Карлики знали многие тайны природы, да только физической силы у них не хватало, и они решили попросить местных великанов построить для них дома, чтобы жить в тепле и уюте. Карлики спроектировали дома, назвали их «испуны», а великаны воплотили их проекты в жизнь. Но карлики так загордились своим умом, что боги решили их покарать. На землю обрушились всевозможные стихийные бедствия, и, когда природа прекратила свое буйство, оказалось, что все карлики погибли, а испуны остались. Довольно поучительная легенда!

Интересно, что в Абхазии , где также есть дольмены, их называют домиками души. Какое интересное и точное название! Большинство дольменов Кавказа действительно похожи на небольшие домики с круглыми отверстиями на фасаде и даже кое-где с каменной резьбой.

В расположении дольменов Кавказа наблюдаются некоторые закономерности. Они, как правило, ориентированы на солнце, поэтому каменные домики строили на открытых участках — горных хребтах, лесных опушках, речных террасах.

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Получается, что солнечные лучи служили необходимым условием для жизни дольменов. В связи с этим нельзя не вспомнить все тот же Стоунхендж. Сюда в дни зимнего и летнего солнцестояния съезжаются туристы, чтобы посмотреть, как лучи солнца, достигшего зенита, попадают точно между вертикальными камнями самого большого трилита (так называют каменное сооружение в виде буквы «П», состоящее из двух или более вертикальных камней и одного уложенного на них сверху). Выходит, те, кто сооружал дольмены, прекрасно знали астрономию.

Дольмены строили на местах силы. Они предназначены для связи человека с природой и передачи энергии Земли и Солнца. Когда в нас накапливается много негатива, дольмен может помочь сбросить отрицательную энергию и зарядиться позитивом. Сила дольмена и его вибрации зажигают внутри человека что-то новое и яркое. Рядом с этими древними сооружениями чувствуется покой, прилив сил, гармония и вдохновение.

Как проехать

Наиболее интересные дольмены Большого Геленджика располагаются на горе Нексис. Они известны своими петроглифами — наскальными изображениями, высеченными древними людьми. Главные ориентиры для проезда: трасса федерального значения М4 и дорожные указатели на поселок Светлый и поселок Адербиевка.

На территории поселка Возрождение расположен неплохо сохранившийся дольмен Здоровья (Лит). До него можно доехать на машине или на общественном транспорте. В 3 км от поселка Возрождение можно обнаружить развалины еще 18 дольменов.

Одни из самых известных дольменов расположены на берегах реки Жане. Их можно посетить как с экскурсией, так и самостоятельно. Ориентир — все та же трасса М4, поселок Возрождение и мост: около него нужно припарковать машину и направиться вверх по течению реки пешком. Первая группа дольменов включает в себя большой Царский дольмен (Год), дольмен Мин необычной круглой формы и дольмен Пол, который находится немного в стороне. Примерно в километре небольшой дольмен Дух и развалины других.

Не менее известны Пшадские дольмены в районе поселка Пшада. В частности, на окраине поселка, в районе Кубанской улицы расположен дольмен Сердце Матери (другое название — Благословение), знаменитый тем, что целиком высечен из скалы.