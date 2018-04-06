В Хорошево-Мневниках проведут литературный вечер

В клубе «Атом» района Хорошево-Мневники в субботу, 21 апреля, состоится литературный вечер, посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина . Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Библионочь», его организует литературный клуб «Лабиринты».

— Формат встречи будет интерактивным. Мы приглашаем не только зрителей и слушателей, но будем рады приветствовать участников обсуждения. Мы надеемся создать живой диалог. Каждый сможет поделиться собственной интересной информацией, своими соображениями или взглядами на творчество Сергея Есенина, а также попробовать себя в роли чтеца его стихотворений, — сообщил руководитель литературного клуба «Лабиринты» Алексей Шейкин.

Начало в 11.00, вход свободный. Адрес клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2.