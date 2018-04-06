Команда «Уникум» из Куркина победила в городском литературном конкурсе

Команда «Уникум» школы №1985 района Куркино стала победителем городского литературного конкурса «Лоцманы книжных морей», который проводился в рамках Недели детской книги.

— На пути к успеху ребятам пришлось преодолеть немало препятствий в виде разнообразных вопросов по русской и зарубежной литературе, проявить эрудицию. Команда «Уникум» с этим успешно справилась и получила максимальный балл за все задания, — рассказали в администрации учебного заведения.

Кроме интеллектуальных состязаний, конкурс дал школьникам возможность пообщаться с писателями, посетить живой уголок, а также побывать на театральном представлении.