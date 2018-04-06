Как Тохтамышу удалось избежать смерти

Хан Тохтамыш вошёл в историю России , как один из правителей Золотой Орды, доставивший русским немало бед. Этим он, впрочем, мало отличался от других правителей Орды, но все же его биография заслуживает отдельного рассказа.

Стоит отметить, что биография Тохтамыша как нельзя более наглядно показывает, что творилось с Золотой Ордой, да и со всей распадающейся и на момент становления его власти уже фактически распавшейся Монгольской империей.

Разделение на улусы

Тохтамыш родился где-то в середине XIV века, некоторые историки указывают 1350 год, но начать стоит несколько раньше. С 1224 года, когда Чингисхан разделил свою огромную империю на улусы.

Тогда, собственно, и появилась Золотая Орда или «Улус Джучи». У Чингисхана на тот момент было уже множество детей и прочих близких и не очень родственников, которые хотели реальной власти. И разделение на улусы стало детонатором и постоянной кровавой борьбы за власть монгольских ханов, и, по итогам, крушения великой империи монголов.

Тохтамыш был сыном Туй-Ходжи, который, в свою очередь, приходился потомком Джучи, сыну Чингисхана от его первой жены, и хотя у исследователей есть сомнения по поводу отцовства Чингисхана, Тохтамыш считался Чингизидом, что выделяло его на фоне остальных представителей монгольской аристократии, претендующих на верховную власть. Впрочем, стоит отметить, что Чингизиды в рамках внутренних усобиц тоже резали друг друга довольно активно.

Например, после великого курултая 1251 года, когда речь шла об установлении власти в Монгольской империи и великим ханом был провозглашён Мункэ, несогласные с этим выбором потомки ханов Чагатая и Угэдэя были попросту казнены, а их владения отошли Мункэ и поддержавшему его Батыю.

Неповиновение

В общем, «политическая культура» Монгольской империи и её улусов вполне сложилась уже на момент рождения Тохтамыша. А потому, в общем-то, не было ничего удивительного в том, что отец Тохтамыша, правитель полуострова Мангышлак, находящегося на территории современного Казахстана , Туй-Ходжи был казнен Урус-ханом за неповиновение. Неповиновение заключалось в том, что отец Тохтамыша отказался вместе с Урус-ханом идти завоёвывать Сарай, столицу Золотой Орды.

Тохтамыш же, в свою очередь, опасаясь, что, по давней монгольской традиции, вслед за отцом на тот свет отправят и всю родню, в том числе, и его самого, спешно бежал в Самарканд под покровительство Тамерлана (Амир-Тимура).

В 1377 году оказалось, что и сам Тохтамыш не против стать ханом Золотой Орды, и Тамерлан помог войсками, но в первом же сражении Тохтамыш проиграл. Впрочем, это не изменило благосклонного отношения Тамерлана, и вскоре состоялся второй поход Тохтамыша на Орду. И снова он потерпел поражение.

Удача

И вновь Амир-Тимур простил Тохтамышу неудачу. И дело здесь, видимо, было не только в том, что Тохтамыш обладал каким-то особым даром убеждения, и не в том, что он, при всём прочем, стремился объединить Золотую Орду и ввернуть ей былое величие и власть, а еще и в том, что Тохтамыш был Чингизидом, а Тамерлан — нет.

Это значило, что Тамерлан был в монгольской иерархии лишь «эмиром» (просто вождём некоего сообщества, предводителем) и не мог претендовать на статус хана, то есть, верховного правителя. И несмотря на то, что в 1370 году он все же породнился с Чингизидами, женившись на дочери Казан-хана Сарай-мульк ханым, это дало ему только титул «ханского зятя», и он всю жизнь оставался «великим эмиром», то есть, формально, находился только рядом с верховной властью.

И поэтому активно использовал для продвижения своих амбиций ханов-Чингизидов, в числе которых был и Тохтамыш.

В общем, когда после второго разгрома Тохтамыша Урус-хан, потребовал у Тимура выдать неудачливого полководца, Тамерлан отказался и сам стал готовить поход на Орду. Поход, впрочем, не состоялся в назначенное время из-за сильной зимы.

В итоге Тохтамыш через некоторое время опять возглавил войско, данное ему Амир-Тимуром, вторгся в пределы Орды и снова был разгромлен, да ещё и тяжело ранен. Но внутри самой Орды уже назрели критические внутренние противоречия. По сути, против тогдашнего ордынского хана Тимура-Малика восстали все политические элиты Улуса.

Первые победы

И уже в 1378 году Тохтамышу, и снова с войсками Тимура, удалось одержать первые значительные победы, покорив «Белую Орду», одну из двух частей Золотой. А в 1380 году фактически весь Улус и его столица Сарай были завоеваны Тохтамышем. Сыграло свою роль в этом событии и поражение Мамая в Куликовской битве. Собственно, Тохтамыш после этого поражения и убил Мамая, став полновластным правителем Золотой Орды.

Далее Тохтамыш предпринял ряд походов уже на Русь, разграбив, например, Рязань . Но амбиции нового хана и его тяга к авантюрам были поистине самоубийственными, и в итоге он вступил в длительное противостояние с Амир-Тимуром, которому был, по сути, обязан и властью, и жизнью.

В 90-е годы XIV века Тамерлан ответил Тохтамышу двумя сражениями, в обоих из которых бывший протеже Тимура потерпел поражение. И после поражения на Тереке хан лишился престола Золотой Орды.

Череда поражений

Далее он терпел разгром за разгромом, умудряясь находить самых неожиданных союзников для своих неудачных авантюр, вроде литовского князя Витовта. Но такое союзничество и для Витовта закончилось разгромом.

Добивал Тохтамыша один из новых фаворитов и ставленников Тимура, Едигей, и в итоге добил уже после смерти Тамерлана, в 1405 году, в битве около Тюмени . Что интересно, Тохтамыш, по некоторым сведениям, на короткое время возглавил Тюменское ханство и в послание годы жизни пытался примириться с Тимуром, но, видимо, терпение Тамерлана было исчерпано, да и новые фавориты Амир-Тимура не желали видеть Тохтамыша в своих рядах.

Вообще же, образ жизни Тохтамыша, череда его поражений, но, тем не менее, приход к власти, её потеря и новые попытки подчинить себе Золотую Орду больше напоминают рассказ не о хане-Чингизиде, а о некоем монгольском авантюристе, который умел договариваться настолько хорошо, что долгое время ему прощали даже неумение побеждать. Тем не менее, история его все же закончилась смертью именно в ходе очередного и последнего для него военного поражения.