Экспедиция Беринга: какие тайные цели она преследовала

Из школьных учебников известно, что в 1725 году по распоряжению Петра I из Санкт-Петербурга в сторону Камчатки отправилась экспедиция Витуса Беринга. Ее заявленной задачей было уточнение данных географических карт и проверка существования пролива между Азией и Северной Америкой. Однако, как утверждают современные историки, истинная цель плавания была совсем иной.

Плацдарм для нападения на Америку

Согласно архивным историческим документам, морской поход был организован для изучения возможности захвата земель Северной Америки русской короной. В этом случае опорной базой российских войск должна была стать Камчатка, к берегам которой и был направлен Беринг. Тем не менее официальная задача экспедиции также должна была быть выполнена. Когда корабли достигли побережья полуострова, перед Берингом встал вопрос, как поступить дальше. Можно было продолжить плавание и при полном снаряжении обогнуть Камчатку, достигнув пролива, разделяющего Евразию и Северную Америку. Но был и второй вариант. Чтобы лишний раз не подвергать офицеров и солдат риску плавания по неспокойным северным морям, а также дать им почувствовать твердую землю под ногами, Беринг предложил военным членам экспедиции пересечь Камчатку пешком. Тогда корабли подобрали бы их на другой стороне полуострова. Параллельно солдаты и офицеры должны были разведать наиболее удобные места для возведения крепостей, если Россия начнет военную экспансию на территорию Северной Америки. [С-BLOCK]

Второй вариант был признан лучшим, и основная часть людей сошла на сушу. Но тащить на себе снаряжение и оружие было делом нелегким. Решили привлечь местных жителей — камчадалов из племени народа ительменов. Они уже тридцать лет как были покорены казаками и отлично подходили на роль носильщиков. Вот только, как заставить их помогать бесплатно, было большим вопросом.

Дело в том, что туземцы аккуратно платили налог в царскую казну в виде шкурок зверей. Продажа шкур из России в Европу была крайне выгодной, поэтому от ительменов больше ничего не требовали. Тем не менее верховенство белых людей им не нравилась. А тут еще как снег на голову свалился Беринг, пожелавший, чтобы его команду бесплатно, в интересах царя, проводили через весь полуостров. Плюс все это происходило в разгар сезона охоты, и ительмены опасались, что если они упустят время, то им нечем будет потом платить налог, а это приведет к карательным мерам со стороны местных казаков.

Первая камчатская война

Хитрый датчанин Беринг решил проблему обманным путем. Он пообещал тем, кто посодействует в перевозке людей и грузов, освобождение от царского налога шкурами на три года! Как тут устоять. Аборигены согласились. Они и не подозревали, что Беринг, не обладая подобными полномочиями, просто солгал им. Когда афера вскрылась, корабли мореплавателя были уже далеко.

Однако ительмены не стерпели подлости и поднялись на войну против царской администрации, представленной казаками. В истории эти события сохранились под названием «Первая камчатская война». Сначала были захвачены остроги казаков. Затем ночью ительмены вырезали весь гарнизон крепости «Нижнекамчатск», главного фортификационного сооружения русских на Камчатке. Спастись удалось лишь трем казакам, которые подняли тревогу, правда, в тот момент было уже поздно. Полуостров вернулся под власть местных племен. [С-BLOCK]

В этот момент по иронии судьбы обратно в Санкт-Петербург из Северной Америки возвращался один из кораблей Беринга — бриг «Гавриил» — с солдатами и офицерами на борту. Вооруженные моряки, узнав о восстании камчадалов, сняли корабельные пушки, сошли на берег и, осадив Нижнекамчатск, спустя двое суток взяли его. Мятеж был подавлен. Война выживших казаков и моряков с местными племенами приняла особенно ожесточенный характер. Обе стороны воевали предельно жестоко, пленных не брали. Победили казаки, к 1732 году во второй раз полностью захватив Камчатку.