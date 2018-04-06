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Кто может пройти диспансеризацию в 2018 году
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Кто может пройти диспансеризацию в 2018 году 

ТАСС 58 минут назад
Один раз в три года каждый гражданин России имеет право на бесплатную диспансеризацию в медицинской организации, работающей в системе ОМС. Кто может пройти диспансеризацию в 2018 году — смотрите в нашей инфографике.
Подробнее на сайте ФОМС.
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