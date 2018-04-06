Кто может пройти диспансеризацию в 2018 году

Один раз в три года каждый гражданин России имеет право на бесплатную диспансеризацию в медицинской организации, работающей в системе ОМС. Кто может пройти диспансеризацию в 2018 году — смотрите в нашей инфографике.

Подробнее на сайте ФОМС.