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Единороссы обратили внимание правительства на необходимость поддержки села
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Единороссы обратили внимание правительства на необходимость поддержки села 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" обратили внимание правительства на необходимость поддержки сельских территорий. Об этом в пятницу рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам работы секции «Развитие экономики» в рамках расширенного заседания думских единороссов, участие в котором приняли представители профильных министерств.
Он отметил, что на секции особое внимание было уделено ситуации в сельском хозяйстве, где, по его словам, «наблюдаются очень хорошие позитивные изменения». «Однако говорилось и о тех проблемах, которые надо решать. Эти проблемы касаются поддержки сельских территорий в первую очередь», — заявил Жуков. «Несмотря на то, что такой механизм существует, средств выделяется недостаточно для того, чтобы люди не уезжали из села. Эта проблема может быть очень серьезной, поэтому мы просили правительство на это обратить внимание», — добавил он.
В свою очередь глава думских единороссов, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов рассказал, что проблему оттока людей из села также поднимали на секции, посвященной развитию качества жизни населения и инфраструктурных проектов. Он отметил, что такая ситуация складывается в том числе и из-за отсутствия социальной инфраструктуры. «Особенно эта тема касается дальневосточных регионов, приграничных территорий и сел», — обратил внимание политик. «С одной стороны, сегодня реализуется программа по Дальнему Востоку, куда вкладывается большое количество средств, строятся новые объекты. А с другой стороны, приграничные территории, сельские люди покидают из-за отсутствия социальной инфраструктуры», — констатировал вице-спикер Госдумы.
Подводя итог встрече, Неверов подчеркнул, что парламентарии продолжат работу по некоторым законопроектам, направленным на повышение качества жизни людей. «Министры также обратились к депутатам за содействием по корректировке законодательных инициатив. Эту тему мы обязательно поднимем в рамках выступлений от фракции на отчете правительства», — заявил он.
Расширенное заседание фракции «Единая Россия», участие в котором принял премьер-министр Дмитрий Медведев, прошло в преддверии запланированного на 11 апреля ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.
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