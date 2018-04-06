Подготовка сада к закрытию сезона

Скоро начнется летний сезон и это самое актуальное время для дачников. Что только не нужно сделать на даче в разгар сезона, но помимо подготовки к самому сезону, нужно правильно организовать и окончание сезона. Подготовка начинается со сбора овощей и другого урожая, а также переноса в компостную яму ботвы, листьев и упавших плодов. Если вы оставили все это до весны, то сейчас вас будут ждать неприятные последствия, например, мыши могут повредить кору деревьев и увеличить количество паразитов.

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Лиственные деревья имеют потребность в удобрениях. Размещать калийные удобрения нужно у приствольных кругов. Палые листья после листопада собирают и сжигают, чтобы в них не оставались на зимовку насекомые-вредители.

Компост, заложенный в прошлом году, в сухой день необходимо взрыхлить вилами и просеять через крупную решетку. Под кусты и деревья разложите мелкие частицы в качестве удобрений. Крупную фракцию перенесите в компостную кучу в качестве заготовки на будущий год. Далее — увлажните специальными удобрениями, которые способствуют образованию перегноя. В компост можно поместить ботву, остатки плодоовощных культур, опавшие листья, игольник.

Чтобы сад подготовить к зиме, если у вас есть неплодоносящие кустарники, их можно вовсе удалить с участка. Кроме того, если вы планируете убрать часть разросшихся или старых деревьев в будущем году, осенью необходимо их подпилить, но не на кольцо, а на шип — часть ствола (около 20 см). Распил стоит делать снизу, а затем сверху.

К холодному времени такое дерево ослабнет, весной его можно будет спилить. Таким же образом поступают с кронами старых деревьев. В этом случае вырезаются ветки, попавшие под сильное затенение и не приносящие плодов. Осенью их видно особенно хорошо. Весной такие ветки необходимо спилить полностью, а ствол промазать садовым варом.

Для заботы за корой старых деревьев оптимальны влажные дни. Кора будет намокать, что позволит при помощи скребка или густой железной щетки очистить ствол. Это необходимо для того, чтобы садовые паразиты не забились под кору и не перезимовали.

Садовым варом заделайте ранки и дупла, обнаруженные во время очистки деревьев. Кору продезинфицируйте специальным раствором, который продается в любом магазине для садоводов или 6-8% раствором полезного купороса.

После сбора урожая, хорошо осмотрите подпоры. Их лучше сжечь, если во время осмотра на них будут обнаружены куколки насекомых-вредителей.

Если на улице не сильно похолодало, можно еще успеть посадить малину. Для этого необходимо подготовить посадочные ямы, внести в них удобрения и компост. Кроме того, вам может понадобиться зола, если почва кисла.

Для определения кислотности почвы позволяют специальные тестовые полосы, продающиеся в тех же магазинах для садоводов. Ветви малины, уже плодоносившие в этом году, во время подготовки сада к зиме, вырезают у самой земли. При этом необходимо оставить молодые побеги. До серьезных заморозков (середина сентября — октябрь) побеги пригибают к земле, чтобы они не вымерзли.

После листопада самое время убрать кусты смородины, крыжовника, черноплодной рябины. Во время работ необходимо избавиться от поломанных, засохших и полузасохших веток. Неплохо было бы убрать все поникшие ветки и удалить слабые, которые находятся внутри куста. Чаще всего — это 5-6-летние ветки, который за год вырастают менее чем на 15 см. Их необходимо удалить полностью или же до сильного ответвления от куста.

Если толщина таких веток меньше 1 см, замазывать рану садовым варом не нужно. Далее — заготовьте черенки для размножения смородины. Для этого стоит выбирать самые лучшие кусты, до которых не добрались садовые вредители. Нарежьте сильные стебли, растущие изнутри куста, на черенки длина которых 15-20 см. Высаживать их необходимо в удобренную почву под углом 40 градусов. Заглублять стоит почти весь черенок.

Не забудьте укрыть кустарники и деревья стоит натуральными материалами типа мешковины. Не стоит использовать поликарбонат или материал белого цвета. В противном случае весной под солнцем растения перегреются и погибнут. В идеальном варианте — стоит сделать каркас и уложить на него защиту так, чтобы она не соприкасалась с ветками и они не прели.

Ближе к холодам полейте деревья водой, это даст им необходимый водозаряд. Объем воды зависит от размеров дерева. Так, для дерева высотой до 5 м потребуется около 200 л воды.