Манул в Московском зоопарке отказался верить теплу

Манул из Московского зоопарке с недоверием отнесся к наступившей весне, сообщается в Twitter зверинца.

На опубликованном ролике видно, как манул нерешительно топчется на месте, затем даже начинается пятиться обратно в вольеру, но потом все-таки усаживается греться на неярком солнце.

В середине марта манул расстроился из-за затянувшихся холодов.