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Манул в Московском зоопарке отказался верить теплу
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Манул в Московском зоопарке отказался верить теплу 

Мослента 6 часов назад
Фото: Новые Округа
Манул из Московского зоопарке с недоверием отнесся к наступившей весне, сообщается в Twitter зверинца.
На опубликованном ролике видно, как манул нерешительно топчется на месте, затем даже начинается пятиться обратно в вольеру, но потом все-таки усаживается греться на неярком солнце.
В середине марта манул расстроился из-за затянувшихся холодов.
Первые манулы появились в Московском зоопарке в 1949 году, с 1987 года изображение дикой кошки стало эмблемой зоосада. Московскому зоопарку одному из первых в мире удалось добиться регулярного размножения манулов, с середины 1907-х на свет здесь появилось более 140 детенышей. Манулы из Москвы живут в зоопарках Америки и Европы.
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