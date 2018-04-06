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Манул из Московского зоопарка не поверил в то, что наступила весна
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Манул из Московского зоопарка не поверил в то, что наступила весна 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский зоопарк пригласил полюбоваться на этого удивительного представителя кошачьих и на других животных.
Московский зоопарк пригласил жителей и гостей столицы посмотреть на представителей семейства кошачьих, которые с наступлением весны стали проявлять активность. Приглашение появилось на страничке зоопарка в социальной сети Facebook.
— Кошачьи будни: ирбис отдыхает в лучах мягкого апрельского солнца, леопард тщательно умывается, а вот манул, как всегда, слегка подозрителен — видимо, весна наступила как-то неожиданно и застала его врасплох, — сообщается в публикации. Напоминаем, что в марте этот манул приуныл из-за долгой зимы. Зоологи отметили, что коту не нравилось проваливаться в глубокие сугробы во время прогулки. Поэтому он временами забирался на крышу своего домика и сидел там, наблюдая за посетителями. Таким образом манул выражал свое недовольство по поводу затянувшейся снежной зимы.
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