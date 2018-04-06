Посольство России прокомментировало внесение Косачева в санкционный список

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Российские чиновники заявили, что санкции США им не помешают

В Конгресс США внесли проект о санкциях против России по "делу Скрипаля"

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