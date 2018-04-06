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«Сгорела бытовая техника, отключился свет»: жители Березников сообщили о перебоях с электричеством
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«Сгорела бытовая техника, отключился свет»: жители Березников сообщили о перебоях с электричеством 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
У жителей Березников возникли проблемы с электричеством. В соцсетях жители оставили много сообщений о том, что свет «моргает», «сгорела» электротехника и нет горячей воды. По предварительным данным, произошла авария на подстанции у МЖК (Молодежно-жилищный комплекс), которая питает треть города. Об этом сообщили 59.ru местные жители. — У нас была авария на подстанции, в результате чего произошел мощный скачок напряжения и сгорела куча бытовой техники, — рассказал 59.ru местный житель Артем Миронов. — У меня у родственницы два телевизора сгорело и куча всего по мелочи. У соседей тоже телевизоры и компьютеры погорели. По словам Артема, примерно в 21:10 у него выключился свет и затем снова включился. Это повторилось еще один раз как минимум. В группе «Типичные Березники» жители города написали, что среди последствий также — перебои с водоснабжением. «У нас свет выключился на две секунды, сейчас все нормально», — написал Иван Воронин. «Чуть было без телевизора не остались. Компьютер еще не проверяла. И свет погас с каким-то странным звуком», — рассказала Татьяна Филимонова. «У нас „вырубился“ свет, потом лампы тускло загорелись. Потом опять „вырубился“. Затем нормально лампы стали гореть, а потом все ярче и снова свет вырубился. Сейчас тускло лампы горят», — рассказала Светлана Самодурова. «У нас сгорели два телика, комппьютер и музыкальный центр, — написала Ольга Кутырева. — Было сильное задымление в одном подъезде, вызывали пожарных». Сейчас местные жители собираются готовить жалобу в прокуратуру из-за испорченного имущества. Получить комментарий и узнать, из-за чего в домах жителей Березников произошли перебои с электроэнергией, в ЕДДС и аварийной службе не удалось. Сейчас никто на телефоны не отвечает. Мы продолжаем следить за развитием событий.
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