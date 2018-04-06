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Ряды Вооруженных сил РФ пополнят около 3 тысяч призывников из Самарской области
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Ряды Вооруженных сил РФ пополнят около 3 тысяч призывников из Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Около 3 тысяч юношей из Самарской области пополнят ряды Вооруженных сил в весеннюю кампанию, стартовавшую 1 апреля. Требования современной армии к знаниям, умениям и интеллекту новобранцев растут.
Девять зональных центров для допризывников должны быть созданы на территории области до 1 июля этого года. Базой для военно-патриотической подготовки молодежи станут автошколы и спортивно-технические клубы, находящиеся в ведении ДОСААФ. Подобные центры с 2014 года появляются по всей стране. «Поездки в Татарстан, в Удмуртскую республику и в Пермский край показывают, что там в этом направлении сделано много, нам есть, с кого брать пример. Мы на предыдущем собрании областной межведомственной комиссии выработали и направили рекомендации органам местного самоуправления по созданию зональных центров подготовки граждан к военной службе», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.
Начиная с мая более 11 тысяч допризывников должны будут пройти учебные пятидневные сборы. Старшеклассники и студенты средне-специальных учебных заведений займутся изучением премудростей армейской службы в воинских частях, либо на территории родных учебных заведений. Особый упор будет сделан на огневую, строевую, тактическую и физическую подготовку будущих защитников Отечества. «На проведение сборов выделено 35 учебных часов. Это предусмотрено программой по основам безопасности жизнедеятельности. Проведение сборов организовано региональным министерством образования и науки совместно с органами местного самоуправления и военными комиссариатами», — рассказала руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Оксана Чуракова.
Зональные центры и учебные сборы — заключительные звенья в системе подготовки допризывников. Охватить патриотической работой младшую и среднюю школу поможет движение юнармейцев, которое сейчас активно развивается в регионе. «Движение молодое, оно только набирает силу, уже был проведен ряд совещаний на эту тему. Состоялось совещание под руководством министра обороны Сергея Шойгу в селекторном режиме 2 апреля. На нем был и врио губернатора области Дмитрий Азаров. Там были поставлены задачи по поддержке движения со стороны органов государственной власти», — пояснил Юрий Иванов.
Среди рассматриваемых проектов — идея создания в регионе домов юнармии с сетью спортивно-технических кружков. Это предложение будет направлено на рассмотрение главе региона для принятия окончательного решения.
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