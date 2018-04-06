Минфин США, комментируя новые антироссийские санкции, назвал Катерину Тихонову дочерью Путина

к публикации расширенного санкционного списка, в который попали высокопоставленные российские чиновники, олигархи и отечественные компании, назвал

В американском финансовом ведомстве, говоря о распространении новых ограничительных мер, в частности, на одного из членов совета директоров "Сибура"

Кирилла Шамалова , заявили, что в феврале 2013 года он женился на дочери Путина Катерине Тихоновой. Именно после этого его финансовое состояние начало расти, отметили в Вашингтоне.

"В течение 18 месяцев после свадьбы он получил значительную часть акций «Сибура»… Год спустя ему удалось получить кредит в "Газпромбанке" на сумму более 1 млрд долларов… В том же году давний друг Путина Геннадий Тимченко продал Шамалову еще 17% акций", — перечислили в Минфине США.

По мнению американских властей, после свадьбы с Тихоновой и всех вышеперечисленных сделок Шамалов «присоединился к элите миллиардеров, окружающих Путина».

Отметим, что еще весной 2017 года компания российского бизнесмена Леонида Михельсона ООО «Траст» приобрела 17% акций «Сибура» у Шамалова. Таким образом, Михельсон контролирует 48,5% акций «Сибура», Тимченко — 17%, действующий и бывший менеджмент компании — 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути — по 10%, Шамалов — 3,9%.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщило о разводе

Шамалова и Тихоновой. Тогда журналисты подчеркивали, что Шамалову так и не удалось получить с ценных бумаг «Сибура», которые он продал в 2017 году, никакого дохода, потому что ему было доверено только хранить эти акции как члену семьи Путина.

После развода Шамалов фактически перестал быть частью семьи главы государства. Именно поэтому его привилегия на владения акциями закончилась, указывало агентство со ссылкой на три осведомленных источника.

В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщило, что Шамалов с 2013 года

женат

на занимающей посты генерального директора организации «Иннопрактика» и проректора МГУ им. М. В. Ломоносова Катерине Тихоновой, которая якобы является дочерью президента Путина.

Вскоре Reuters

опубликовал

расследование о Шамалове «Товарищеский капитализм: человек женился на дочери Путина и потом разбогател». По данным агентства, в последующие полтора года после женитьбы Шамалова состояние бизнесмена начало стремительно расти — он приобрел долю в «Сибуре», которую оценивали в 2,85 млрд долларов.