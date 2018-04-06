Более 30 км трасс для велопрогулок обустроят до 2023 г. в трех лесопарковых зонах Подмосковья

Более 30 км трасс для велопрогулок будут обустроены в прилегающих к проектам Urban Group лесопарковых зонах в Подмосковье , сообщили в пресс-службе компании.

«В последние два-три года их популярность (велопрогулок — прим. Агентства «Москва» ) возросла в разы. Девелоперы не остаются в стороне от общественного запроса и развивают инфраструктуру проектов в соответствии с этим трендом. Развитие велоспорта требует соответствующей инфраструктуры. Поэтому в прилегающих к проектам Urban Group лесопарковых зонах в Подмосковье будут обустроены более 30 км трасс для велопрогулок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до 2023 г. такие трассы появятся в Подушкинском лесу рядом с ЖК «Лайково», в Опалиховском лесу рядом с ЖК «Лесобережный» и «Опалиха О3», а также в лесном массиве, прилегающем к ЖК «Митино О2».