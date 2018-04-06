Назвавший биткоин пузырем миллиардер поторгует криптовалютой

Отмечается, что Soros Fund Management еще несколько месяцев назад дал санкцию на торговлю цифровыми активами Адаму Фишеру , курирующему макроинвестиции в фонде. Тем не менее, к активным действиям на крипторынке компания пока не приступила. От официальных комментариев в фонде отказались.

Сорос, один из богатейших людей планеты, ранее называл биткоин и другие виртуальные валюты «типичным фанансовым пузырем». По словам инвестора, криптовалюты не являются стабильным средством накопления и не могут выполнять функцию денег ввиду высокой волатильности.