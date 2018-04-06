От секс-терапии до пирсинга сосков: безумные писки моды викторианской эпохи

Многие представляют себе англичанок викторианской эпохи утонченными леди, которые следовали всевозможным правилам хорошего тона и проводили часы в раздумьях о жизни. Однако дамы того времени знали чем удивить весь мир и в моде викторианской эпохи оказывались довольно безумные или просто нестандартные вещи, которые удивляют даже современных граждан.

Истерический пароксизм

Многие врачи XIX века ставили своим пациенткам диагноз «истерический пароксизм», симптомами которого могла быть даже грусть и ревность. Зачастую лечили такое заболевание массажем органов таза, а именно принуждали женщин мастурбировать или такую процедуру должен был проводить врач. Для этих целей были придуманы разнообразные механизмы, которые доводили женщин до орагзма, что якобы лечило истерию. Чаще всего женщины были рады лечиться таким образом, особенно если они были недовольны своим браком и сексуальной жизнью с мужем. Прокалывание сосков

Многие женщины прокалывали мочки ушей и предпочитали изысканные серьги, но ближе к концу XIX века мода на ювелирные украшения внезапно сделала неожиданный поворот. Самые популярные барышни начали обращать внимание на красоту своей груди и решали дополнять образ проколами сосков. Такую услугу обеспеченным и благородным дамам оказывал как минимум один ювелир из Лондона, и один из Парижа. Прокол осуществляли обычной стерильной иглой, после чего сосок украшался золотой сережкой, изготовленной по индивидуальному заказу. Наиболее стильным считалось проколоть оба соска и соединить сережки золотой цепочкой. Сейчас точно неизвестно, что именно натолкнуло девушек того времени на прокол сосков. Некоторые эксперты считают, что дамы викторианской эпохи считали, что такой пирсинг будет положительно влиять на размер и форму груди, когда другие специалисты отмечают, что девушкам просто нравились приятные ощущения. Анорексия

Среди юных барышень викторианской эпохи стало весьма популярным иметь худое тело, что в итоге стало показательным. Девушками, которые отказывались от еды, восхищалась публика и они становились в центре всобщего внимания. Тогда многие были уверены, что такие дамы питаются воздухом и солнцем, поэтому возводили их до статуса сверхъестественных созданий, а сами девушки поддерживали свой имидж и ели что-то только дома, скрываясь ото всех. Самой известной такой девушкой стала некая Молли Фанчер, которая утверждала, что жила 14 лет, не съев ни единого кусочка пищи. Мышьяк

В викторианскую эпоху мышьяк был весьма распространенным лекарством ото всех болезней, а люди считали его безопасным для здоровья. В те времена граждане не осознавали всей опасности этого вещества, поэтому принимали его как стимулятор либидо, пили омолаживающие напитки на его основе, и даже делали шампунь с мышьяком для роста волос. В итоге дамы платили собственной жизнью за такое увлечение этим смертельно опасным веществом, но общество отказывалось видеть проблему в мышьяке и продолжало его употреблять внутрь.]]>