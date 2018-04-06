ГП не нашла нарушений при финансировании видеопаспортов сирот в программе «Пока все дома»

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Генеральная прокуратура России не выявила нарушений в расходовании бюджетных средств на создание видеопаспортов детей-сирот в телепрограмме «Пока все дома» в рубрике «У вас будет ребенок». Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

В конце августа 2017 года Генпрокуратура организовала проверку по информации ряда СМИ о нарушениях, допущенных при съемках телепрограммы «Пока все дома» (на тот момент выходившей на Первом канале). Особое внимание уделялось целевому использованию 110 млн рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.

"Названная проверка Генеральной прокуратурой завершена. Нарушений законодательства не установлено", — сообщил Куренной ТАСС.

15 августа 2017 года Тимур Кизяков , который был ведущим программы с 1992 года, сообщил ТАСС, что вместе с проектом «Пока все дома» ушел с Первого канала по собственному желанию. Причиной ухода он назвал неприемлемые методы работы руководства канала. По словам Кизякова, программа не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами.

Телеведущий подчеркнул, что обвинять программу в завышенных расходах (100 тыс. рублей за видеопаспорт) несправедливо, поскольку съемочная группа готовит 40-минутный качественный фильм о каждом ребенке по особому сценарию, а на поездки в регионы нужны командировочные.

Сейчас программа выходит на телеканале «Россия 1».

О видеопаспортах

В 2014 году Минобрнауки реализовало пилотный проект в Московской, Астраханской и Псковской областях по созданию и размещению в интернете видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей. Такие видеоролики содержат рассказы и отзывы о детях со стороны их друзей, педагогов, воспитателей, учителей и других специалистов.

В конце 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов сообщил, что единственным исполнителем государственного контракта на оформление видеопаспортов для детей-сирот на протяжении трех лет является компания телеведущего Тимура Кизякова, придумавшего информационно-поисковую систему «Видеопаспорт». По словам представителя Минобрнауки, в 2014 году организация сняла 150 роликов о детях-сиротах, в 2015 году — 100, в 2016 году — также 100 роликов, а стоимость одного видеопаспорта составляла 100 тыс. рублей.

Эти цифры и тот факт, что компания судилась с другими организациями, которые также создавали видеопаспорта для сирот, вызвали дискуссию в соцсетях и СМИ.