Российские чиновники заявили, что санкции США им не помешают

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Российские чиновники, попавшие под американские санкции, считают, что это никак не повлияет на работу возглавляемых ими ведомств, а сами меры воспринимают как высокую оценку их деятельности.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом «на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру».

"Признание эффективности бизнеса"

Вячеслав Володин. Новые санкции США в отношении российских бизнесменов показывают, что направлены на ослабление экономики России, заявил спикер Госдумы

Политик подчеркнул, что первоначально введенные санкции Россия преодолела, и последовавшие санкционные списки тоже не дали результатов.

"Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны — это признание эффективности их бизнеса. Все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны", — заявил он.

По словам спикера, в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны. «Будем обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны», — отметил он.

"Есть и другие страны"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, оказавшийся в списке, заявил, что санкции не помешают активной международной деятельности.

"Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы", — сказал Патрушев в ответ на вопрос, сможет ли он полететь в США, например, по дипломатическому паспорту.

Он рассказал, что узнал о включении его фамилии в санкционный список от журналистов.

"Наверное, это только что сделали, но я уже и в других списках тоже существую. И тем не менее мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся эффективно", — добавил глава Совбеза.

Что касается бизнесменов, то они, уверен Патрушев, смогут найти варианты, как компенсировать угрозы от санкций. По его мнению, происходящее создает «хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами», за исключением США. Детально этот вопрос каждый бизнесмен должен решить с учетом особенностей своего бизнеса, добавил он.

Путь в никуда

"В отношении меня — удивлен только тому, что это не произошло раньше. Никогда не скрывал своего критичного отношения к нынешней внешней политике США, не изменю своей позиции и впредь", — сказал он.

По мнению парламентария, это очередной ничем не обоснованный, недружественный и бессмысленный шаг, попытка оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность действий в отношении России".

"Будем работать с удвоенной силой"

Советник директора Росгвардии Александр Хиштейн, со своей стороны, отметил, что санкции против Виктора Золотова никак не повлияют на работу ведомства.

"Санкции, которые предусматривает этот список, априори не могут быть реализованы, поскольку ни директор Росгвардии, никто из федеральных госслужащих, включенных в этот список, не имеют недвижимости, активов и счетов в США, да и за рубежом в целом", — сказал Хинштейн.

Кроме того, добавил он, Росгвардия не ведет какого-либо серьезного взаимодействия с американскими коллегами.

"В этом смысле последствия от принятия этого списка в практической плоскости нулевые. Воспринимаем все как продолжение нового витка холодной войны и антироссийской истерии. Никакого влияния на выполнение Росгвардией своих задач и функций это решение, конечно же, не повлечет, напротив, будем работать с удвоенной силой, учитывая то, что мы воспринимаем это как оценку эффективности работы ведомства по защите национального суверенитета", — добавил Хинштейн.

По его словам, решение о включении российских чиновников и бизнесменов в санкционный список носит «откровенно выраженный политический характер».

"Признание усилий"

"Ну ввели они санкции в отношении моего товарища Константина Косачева, возглавляющего международный комитет Совета Федерации, Алексея Миллера , возглавляющего "Газпром" , и ряда наших руководителей-силовиков: Патрушева, Золотова и Колокольцева. Неужели они думают, что после эти люди решат отказаться от своих взглядов и убеждений? Я с первой половины 2014 года во всех санкционных списках и не только не переживаю по этому поводу, но и считаю это своеобразным признанием моих усилий по защите и продвижению наших национальных интересов. Уверен, все внесенные в санкционные списки люди считают аналогично", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров также воспринимает попадание в санкционный список как высокую оценку работы его ведомства.