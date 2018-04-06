Новый санкционный список США направлен против конкуренции, считает сенатор

"Список, как впрочем и санкции в целом, вызывают много вопросов. По официальной версии США он связан с ситуацией на Украине и в Сирии, кибератаками на США и «попытками России подорвать западную демократию». Это по сути ответ на то, что Россия проводит свою линию в международной политике", — сказал сенатор.

Но список, по его мнению, не выдерживает никакой критики, и уж тем более логики — «в него включены ряд лиц, которые вообще никогда не имели отношения ни к Украине , ни к Сирии , что свидетельствует о том, что говорить о каких-либо причинно-следственных связях в отношении санкций со стороны Соединенных Штатов просто бессмысленно».

Васильев считает, что если уж комментировать подобные шаги США, то только в свете того, каким образом новые санкционные меры отразятся на экономике России. «Новые вызовы станут очевидны не раньше, чем через три-четыре месяца, и мы справимся с ними в любом случае. А вот, кому нужна и нужна ли эта санкционная война — большой вопрос», — отметил он.

Возможно, что это продолжение истории с ограничениями, связанными с поставками стали на американский рынок, полагает Васильев. «Ранее США объявили о вводе пошлин на импорт стали. Не менее серьезный вопрос — нужно ли нам зеркально отвечать на новые столь недружественные шаги Соединенных Штатов? В любом случае подобные выпады в адрес российских граждан и компаний не останутся без реакции», — уверен сенатор.